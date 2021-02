Memória: Christopher Plummer, Jean-Claude Carrière e Leon Spinks

Ator de rigorosa formação shakespeariana, de entonação grave e dramaticidade precisa, o canadense Christopher Plummer será para sempre lembrado como o capitão Georg von Trapp do inesquecível e querido filme musical A Noviça Rebelde, de 1965 — o viúvo e pai de sete filhos que educa a prole de modo frio e rigoroso, até ter seu coração derretido pela delicadeza de Maria, a freira magnificamente interpretada por Julie Andrews. Com ironia e graça, dada a permanência de Von Trapp, Plummer ria de si mesmo, com algum exagero. “Fui treinado vocal e fisicamente para os textos de Shakespeare”, disse. “Para fazer um papel ruim como o de Von Trapp, foi preciso usar todos os truques para preencher a carcaça vazia do personagem. Esse maldito filme me segue como um albatroz”. Em 2012, aos 82 anos, Plummer foi o artista mais velho a receber um Oscar — o de ator coadjuvante pelo filme Toda Forma de Amor, de Mike Mills. Em 2018, ele foi nominado por Todo o Dinheiro do Mundo, de Ridley Scott, depois de ter substituído na última hora Kevin Spacey, acusado de abuso sexual. Plummer morreu em 5 de fevereiro, aos 91 anos, em Weston, nos Estados Unidos, depois de ter batido a cabeça em uma queda doméstica.

O contador de histórias

Mergulhado entre centenas de papéis que guardava em caixas de papelão, nos quais anotava uma ideia promissora, uma frase, trechos de sonhos e tudo o mais que lhe viesse à mente, o escritor e dramaturgo francês Jean-Claude Carrière dizia se inspirar no método de criação dos surrealistas, seus pares de sempre. Do livre-pensar brotaram alguns dos mais reputados (e, por vezes, intrincados) roteiros da história do cinema. Com Luis Buñuel assinou seis filmes, entre os quais A Bela da Tarde (1967), o Discreto Charme da Burguesia (1972) e Esse Obscuro Objeto do Desejo (1977). Para além das telas, escreveu oitenta livros e um par de canções para intérpretes como Juliette Gréco e Brigitte Bardot. Morreu aos 89 anos, em 8 de fevereiro, em Paris, de causas não reveladas pela família.

Ele venceu Muhammad Ali

Muhammad Ali parecia imbatível, apesar de estar um pouco acima do peso. Quatro anos antes, em 1974, vencera Geor­ge Foreman no Zaire, no combate chamado de “A Luta do Século”. Não havia personalidade mais conhecida e celebrada em todo o mundo do que Ali — e não apenas dentro das quatro cordas. E então surgiu Leon Spinks como desafiante. Medalhista de ouro na Olimpíada de 1976, em Montreal (como Ali fora em 1960), Spinks subiu ao ringue como azarão — e venceu por pontos, para espanto global. Era apenas sua oitava luta como profissional, naquele 15 de fevereiro de 1978. Sete meses depois, na revanche, Ali retomaria o cinturão dos pesados. Spinks morreu em 5 de fevereiro, aos 67 anos, em Henderson, nos Estados Unidos. Tratava um câncer na próstata.

Publicado em VEJA de 17 de fevereiro de 2021, edição nº 2725