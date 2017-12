Lula e 2018

Na pessoa de nosso arquiconhecido Luiz Inácio Lula da Silva, autocognominado “Lulinha Paz e Amor”, quando de bom humor, “Jararaca”, quando ao contrário, e “Metamorfose Ambulante”, quando em ânimo oscilante, repousa a chave da eleição presidencial de 2018. Duas notícias nos últimos dias dramatizaram seu papel no tão esperado evento: (1) a pesquisa Datafolha que apontou seu fortalecimento na liderança das intenções de voto; e (2) a previsão de que ainda no primeiro trimestre sairá a decisão em segunda instância de sua condenação pelo juiz Moro. Confirmada, em tese ele se tornará inelegível, e aí ficaremos na embaraçosa situação de ter o líder das pesquisas impedido de concorrer.

Na eleição de 2018 empenhamos a esperança de superar o trauma do infeliz mandato presidencial de 2015-2019. O trauma se desdobra em três tempos: (1) a reeleição da despreparada Dilma Rousseff, em seguida a uma mentirosa campanha eleitoral; (2) o impeachment, um solavanco institucional difícil de superar, gerador de contestações, mágoas e ressentimentos; e (3) a ascensão à cadeira presidencial do líder de uma turma viciada em fazer da política um balcão de negócios e das posições de poder um sistema regulador do tráfego de malas de dinheiro. A pergunta é: a eleição de 2018, se realizada com a interdição do principal candidato, cumprirá o propósito de superar o trauma?

A resposta é: dificilmente. Quem quer ver Lula derrotado deve torcer para que o seja nas urnas. Lula impedido será um fantasma a assombrar não apenas a eleição, mas o mandato presidencial que se seguirá. A Justiça tem seu próprio ritmo, e, quanto menos a política interferir em suas decisões, melhor. Não é proibido torcer, no entanto. A boa torcida é para que o processo se prolongue, no próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região ou em outras instâncias, e não venha a impedir a candidatura. É feia a gritaria nas redes sociais implorando pela interdição do candidato, de preferência acompanhada de seu encarceramento, em vez de canalizar esforços para vê-lo derrotado no jogo eleitoral.

A eleição sem ele não ajudará a superar o triplo trauma do atual período presidencial









Lulinha Paz e Amor, Jararaca e Metamorfose Ambulante exibem em comum algumas dúvidas quanto ao futuro próximo. Primeira: Luiz Inácio estaria mesmo com essa bola toda, no panorama pré-eleitoral? Respostas a pesquisas distantes da eleição costumam embaralhar preferência e conhecimento do candidato. No primeiro turno, segundo o Datafolha, ele lidera com 34% a 37%, conforme os possíveis adversários; no segundo, venceria tanto Alckmin (52% a 30%) quanto Marina (48% a 35%) e Bolsonaro (51% a 33%). Mas maior ainda é a vitória quando se pergunta se o eleitor conhece o candidato. Tem 99% de respostas positivas, contra 90% de Marina, 85% de Alckmin e 70% de Bolsonaro.

A segunda dúvida é que presidente seria no período 2019-2023. A Jararaca andou solta no início de suas peregrinações pelo Brasil. Mas na segunda-feira 4, em Vitória, voltou a investir-se no figurino contrário: “Quero voltar a ser o Lulinha paz e amor”, disse. A instigar a Jararaca ele tem na retaguarda a presidente bolivariana do PT, Gleisi ­Hof­fmann; para insuflar o Paz e Amor, o senso comum de que cresce nas pesquisas quem se abre ao centro do espectro político; para transitar entre um papel e outro sempre há o Metamorfose Ambulante, que prescinde de coerência e de convicções.

A terceira dúvida o dobra em esfinge ao trazer à tona a questão mais pessoal: quererá Luiz Inácio realmente candidatar-se a presidente? Na campanha ele percorrerá um terreno minado por tenebrosas evocações: mensalão, petrolão, apartamento na praia, sítio, o aceno de Gleisi de fazer do Brasil uma Venezuela, a indicação do poste Dilma, o desastre econômico que daí resultou. Terá muito a perder, e perderá de forma acachapante se o caldo desandar no percurso e a derrota for humilhante. O colunista já disse uma vez e repete agora que fez uma prospecção telepática na mente de Luiz Inácio e descobriu que ele não se candidatará a presidente. Sairá para deputado, opção que lhe acena com quatro vantagens: (1) vitória certa; (2) acréscimo, na esteira de uma gloriosa votação, de um reforço à bancada do PT; (3) conquista de foro privilegiado; (4) volta à estaca zero dos processos a que responde. Os prêmios são bons demais, garantidos demais para “Macunaíma” (o herói sem nenhum caráter), apelido pespegado por seus críticos, refugar.

Publicado em VEJA de 13 de dezembro de 2017, edição nº 2560