Leitor: Luiz Fux, Romero Britto e Djokovic

PANDEMIA

Vale lembrar: tudo passa, tudo vai passar. Não é desta vez que o barco afundará. Depois que a tempestade da Covid-19 virar bonança, o barco chamado “viver” seguirá a navegação. Para isso, contudo, todo mundo precisa ser positivo, criativo e cooperar. Solidariedade, coragem e prudência, brava gente, para seguir tocando em frente (“Uma luz no horizonte”, 16 de setembro)!

Paulo Cesar Bastos

Salvador, BA (via Instagram)

Aconteceu o mesmo com a gripe espanhola. Quando acharam que estava diminuindo, saíram para a vida “normal”, até a segunda onda da doença chegar e ser maior que a primeira. Gente, continuemos nos cuidando, usando máscara e trabalhando, fazendo o essencial na rua com muita cautela. Por favor.

Cristiane Capozzi Pavani

Cotia, SP (via Instagram)

Sou farmacêutica e trabalho dentro de um hospital. Uma coisa é certa: o número de internações não está diminuindo. Acontece que, depois de seis meses de pandemia, e com toda experiência vivida até aqui, as equipes médicas estão sabendo como tratar de modo mais adequado os pacientes com Covid-19.

Natalia Melo

São Paulo, SP (via Instagram)

Torço para que esses sinais de alívio não provoquem total relaxamento da quarentena. Não se deve retomar o convívio social entoando hinos de guerreiros vencedores.

Celso Dani

São Paulo, SP (via Facebook)

Enfim, uma notícia menos ruim.

Bruno Alexandre

Rio de Janeiro, RJ (via Facebook)

LUIZ FUX

O ministro Fux, em sua entrevista de Páginas Amarelas (“Não haverá retrocesso”, 16 de setembro), demonstra o permanente discurso correto, justo, ético e impecável.

Tamia Artal

Cuiabá, MT (via Instagram)

Muito bem! A Lava-Jato ajudou o país no combate à corrupção.

Efigênia Bezerra

São Paulo, SP (via Instagram)

Excelente a entrevista com o novo presidente do STF. Para fazer o que pensa, será que ele já combinou com os “russos”?

Antonio Sydney Cocco

Santos, SP

AGRONEGÓCIOS

As mulheres vão dominar o mundo (“Mulheres em campo”, 16 de setembro).

Jucielly Fonseca

Natal, RN (via Instagram)

ROMERO BRITTO

De que adianta ter tanto sucesso, mas não saber tratar bem as pessoas? A educação vem de berço (“Cafona é quem me critica”, Conversa, 16 de setembro).

Claudia Santos

Campinas, SP (via Instagram)

Acho que Romero Britto poderia ter usado a repercussão do episódio com uma de suas obras — arremessada ao chão por uma cliente irritada com a postura do artista — para se retratar com as pessoas que ofendeu. Não foi a arte dele que recebeu críticas, e sim sua postura arrogante.

Marcia Geandra

Florianópolis, SC

Gosto é gosto. O mundo é livre.

Leandro Hobold

Campinas SP (via Instagram)

SEXO

Foi tanta superexposição de sexo na imprensa, no cinema, na televisão etc. que as pessoas parecem ter enjoado. Os jovens agora têm outros interesses e estão cada vez mais conectados com os novos desafios do mundo (“Sexo para quê?”, 16 de setembro).

Nilzinha Santos

Belo Horizonte, MG (via Facebook)

Tomara que essa postura avessa ao sexo reflita na diminuição de assédios e estupros.

Adriana Furtado

São Paulo, SP (via Instagram)

TURISMO

O Brasil é um país de belezas sem igual, não há dúvida. Mas sair de férias por aqui não sai barato, na maioria das vezes pode ficar mais caro que uma viagem internacional (“A saída está aqui mesmo”, Página Aberta escrita por John Rodgerson, 16 de setembro).

William Gueler

São Paulo, SP (via Facebook)

“Djokovic prova que um grande atleta não é necessariamente provido de uma grande inteligência.” (“A bola fora virou hábito”, Imagem da Semana, 16 de setembro)

Carlos Zukeyama

São Paulo, SP (via Instagram)

FAMÍLIA

Elogiar os filhos é bom, sim, desde que sejam educados e vão bem na escola (“Elogio pode, sim, ser demais”, 16 de setembro).

Sérgio dos Santos Martins

Triunfo, RS (via Facebook)

O mundo já está difícil demais. Elogio meus filhos sempre que posso. Aqui em casa eles terão amor de sobra.

Gabriella Rangel Piccolo

São Paulo, SP (via Facebook)

LIVROS

Sou leitora voraz, mas há anos não guardo os livros em estantes. Creio que guardar livros não é uma boa ideia, outras pessoas precisam ler e nem sempre têm posses para comprar (“Os mais vendidos”, 16 de setembro). Leio e passo para a frente, deixo no metrô com um bilhete: “Não esqueci, é para você ler”.

Marisa Squarzoni da Silveira

São Paulo, SP

Publicado em VEJA de 23 de setembro de 2020, edição nº 2705