Tenho na família uma portadora de depressão e concordo plenamente com o depoimento de Sheila Walsh (“Graças a Deus existem antidepressivos”, 24 de julho). É pena que, num país de pouca leitura, não possamos estender o conhecimento do seu texto a outros milhões de brasileiros.

Flaudecy de Oliveira Manhães

Campos dos Goytacazes, RJ

A fé em Deus ou em algo maior é muito importante e ajuda demais o ser humano, inclusive na luta contra suas doenças. No entanto, deixar de tomar os medicamentos prescritos em nome da fé é ignorar o valor da ciência no nosso dia a dia. Deus permite aos seres humanos ter o conhecimento para que o usemos em prol da vida.

Mônica Delfraro David

Campinas, SP

Também tenho depressão, doença que, assim como certas formas de hipertensão e diabetes, é crônica. Sei que até o fim dos meus dias terei de conviver com essa condição. Sem os antidepressivos, essa luta já teria sido perdida. E sim, como a cantora Sheila Walsh, já escutei coisas do tipo “depressão é coisa do diabo”. A depressão tem tratamento. A igno­rância? Nem sempre…

Andréa Monteiro Ramos de Sousa

Andradas, MG

Terrorismo

Estamos diante de um terrorismo à brasileira, cujos extremistas anunciam seus futuros atentados contra autoridades públicas. Ademais, o Brasil já vive sob terrorismo psicológico, nas guerras ideológicas entre direita e esquerda, com ataques verbais e físicos vindos de todos os extre­mos. A liberdade de expressão e de pensamento é vista como uma ameaça, dentro e fora da internet, e qualquer um que discorde de certos pontos de vista já será considerado inimigo em potencial (“Desejo de matar”, 24 de julho).

Valdomiro Nenevê

São José dos Pinhais, PR

O STF e Flávio Bolsonaro

O presidente do STF, Dias Toffoli, solucionou o imbróglio de Flávio Bolsonaro tirando do encalhe um processo de 2017 contra informações do Coaf impetrado por um posto de gasolina de Americana. Toffoli prejudicou todos os processos contra a lavagem de dinheiro da megacorrupção brasileira. A Lava-Jato começou num posto de gasolina e pode terminar em outro (“Alívio momentâneo”, 24 de julho).

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre, RS

Juiz da Suprema Corte, Dias Tof­foli não pode receber uma advertência ou mesmo um cartão amarelo? Ou só lhe cabe distribuí-los monocraticamente?

Hélcio Murad

Santa Rita do Sapucaí, MG

Consultas a distância

O projeto dos hospitais privados de fazer consultas a distância é irresponsável. Que o Conselho Federal de Medicina puna severamente médicos e gestores envolvidos. É lamentável que o conselho seja o mesmo que autorizou a prática e depois voltou atrás por pressão da classe médica (“O futuro já chegou”, 24 de julho).

Raphael Câmara Medeiros Parente

Rio de Janeiro, RJ

Harmonização facial

A busca por longevidade passou dos limites. Harmonização facial e tratamentos contra marcas da idade têm de ser feitos com parcimônia. Quando há exagero, o que era para se tornar mais belo fica lastimável (“A busca da beleza eterna”, 24 de julho).

Ruvin Ber José Singal

São Paulo, SP

Terraplanismo

É incrível a quantidade de pessoas que ainda acreditam que a Terra seja plana. Além da lista apresentada por VEJA — que só se engana ao dizer que no eclipse lunar a sombra da Terra é projetada na face do Sol, quando na verdade é na da Lua —, há que considerar também o bom-­senso em uma época em que céus e mares são cruzados com imensa frequência, chegando-se sempre aos mesmos lugares, “do outro lado do mundo” (“Caso exista alguma dúvida: sim, a Terra é realmente redonda”, A Lista, 24 de julho).

Lamartine Silva Cabral

Aracaju, SE

Abuso sexual na Igreja

Assédio e abusos sexuais cometidos por padres e bispos existem desde sempre. Apenas começaram a ser mais divulgados de uns tempos para cá. Enquanto a Igreja Católica Apostólica Romana insistir no celibato, isso não vai mudar. É uma instituição muito fechada e centralizada. O padre fica longe de seu lugar de origem, não pode constituir família, não pode ter propriedade. A Igreja quer tomar conta, mas não consegue mudar a natureza humana (“Abusos da fé”, 17 de julho).

Antonio Sydney Cocco

Santos, SP

O PROVOCADOR – Frota: entrevista em que critica o próprio partido, o PSL, e fala com orgulho do passado de ator pornô O PROVOCADOR – Frota: entrevista em que critica o próprio partido, o PSL, e fala com orgulho do passado de ator pornô

“O deputado federal Alexandre Frota mostrou ser um homem de personalidade forte e sincera, que soube superar com trabalhos honestos seus períodos difíceis de vida.” (“O Jair fala demais”, Páginas Amarelas, 24 de julho) Iranildo Bastos Brito - Ipiaú, BA

Publicado em VEJA de 31 de julho de 2019, edição nº 2645