Leitor: vacinação contra Covid-19, João Campos e racismo no futebol

Assuntos mais comentados

– Vacinação contra a Covid-19

– Entrevista de Páginas Amarelas (João Campos)

– Imagem da Semana (Racismo no futebol)

– Redes sociais

REPORTAGEM DE CAPA

Mais uma capa antológica (“Um presente de Natal”, 16 de dezembro). Quantas vidas teriam sido poupadas se tivéssemos um líder de verdade na Presidência?

Fernando Pires

Rio de Janeiro, RJ (via Instagram)

Bela capa.

Tania Aparecida do Carmo Nunes

São Paulo, SP (via Instagram)

Sensacional a capa de VEJA.

Daniel Alves

São Paulo, SP (via Instagram)

A ciência lutando pela vida. É maravilhoso.

Eliana Limma

São Paulo, SP (via Instagram)

A capa de VEJA deveria ser premiada. Sintetiza tudo.

Bella Belescorpiana

São Paulo, SP (via Instagram)

VEJA a cada edição vem se superando com suas capas.

Sidnei dos Santos Junior

São Paulo, SP (via Instagram)

PÁGINAS AMARELAS

João Campos tem baixíssima aceitação e popularidade aqui no Recife. Só ganhou porque a prima, que é do PT, tinha chance de ganhar. Foi eleito, enfim, em decorrência dos votos anti-PT (“Precisamos nos unir”, entrevista de Páginas Amarelas, 16 de dezembro).

Sergio Paulo Ribeiro

Recife, PE (via Instagram)

Ele é novo demais. Não tem maturidade para administrar a prefeitura de uma capital. Vai fazer muita besteira.

Pietro Verdi di Angelus

Recife, PE (via Instagram)

MERCADO

Há um fato inquestionável: o setor imobiliário nunca fica totalmente em baixa, porque sempre há alguém precisando de um imóvel para comprar ou alugar (“Lição de casa”, 16 de dezembro).

Ronaldo Duarte

São Paulo, SP (via Facebook)

REDES SOCIAIS

Muitos amigos estão desativando suas contas nas redes sociais ou ao menos dando pausas diárias e semanais. O ambiente virtual é muito bom, mas também pode ser muito tóxico. Acredito que a maioria dos problemas psicossociais de hoje tem origem nas redes sociais (“O dilema das redes”, 16 de dezembro).

Yuri Girardi

Rio de Janeiro, RJ (via Instagram)

Acho quase impossível eu sair das redes sociais.

Ismael Maia

São Paulo, SP (via Instagram)

Só tenho Facebook ainda por pena de perder as fotos antigas.

Bruno Marques

São Paulo, SP (via Instagram)

XADREZ

Mequinho era tão conhecido na década de 70 que foi citado por Raul Seixas e Paulo Coelho na letra de um rock, Super-Heróis (“Estou entre os melhores”, Conversa, 16 de dezembro). Assim: “Corri para um cantinho pra dali sacar o lance de mansinho / Adivinha quem era? Mequinho”.

Eduardo Colucci

Juiz de Fora, MG (via Facebook)

CONSUMO

Uma vez fui tentar comprar uma roupa numa loja da rede Abercrombie, fora do Brasil, e fui barrado a 500 metros de distância (“Os ‘feios’ venceram”, 16 de dezembro).

Jorge Luis Pinto

Porto Alegre, RS (via Facebook)

GIOCONDA

Chegar perto da Mona Lisa é a melhor experiência que existe. Eu já a visitei no Louvre e posso dizer: é muito bacana (“A sós com a Mona Lisa”, 16 de dezembro).

Karla Maghelly Corrêa

Rio de Janeiro, RJ (via Facebook)

PRIMEIRA PESSOA

A questão não é a mulher ser engraçada ou não (“Mulher é engraçada, sim”, depoimento da comediante Cris Wersom, 16 de dezembro). Parece haver um esforço para mostrar que as mulheres sabem fazer comédia. É claro que sabem. Mas a comédia não tem gênero, a comédia tem de ter graça. Há vários homens comediantes fraquíssimos, assim como há ótimas mulheres comediantes.

Emerson Fernandes

Belo Horizonte, MG (via Facebook)

“O mundo do futebol finalmente começa a mostrar a cara contra o racismo.” (“Golaço contra o preconceito”, Imagem da Semana, 16 de dezembro)

André Luiz Pires Lopes

Rio de Janeiro, RJ (via Instagram)

ESPORTE

O VAR tem tudo para funcionar bem no futebol brasileiro (“Jogo truncado”, 9 de dezembro). Mesmo com alguns pequenos erros do VAR, já houve evidentes melhoras com a correção de equívocos que antes passavam despercebidos, que antes estragavam o espetáculo, causavam injustiças. O VAR funciona bem em outros cantos do mundo — por que não pode dar certo no Brasil? É inadmissível acharem que as falhas da arbitragem tornam o futebol mais emocionante.

Odilon Silva

São Paulo, SP (via Facebook)

Publicado em VEJA de 23 de dezembro de 2020, edição nº 2718