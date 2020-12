Leitor: o centro político, Luiza Brunet e Porta dos Fundos

Assuntos mais comentados

– O centro político

– Páginas Amarelas (Niall Ferguson)

– Primeira Pessoa (Luiza Brunet)

– Fé e saúde

– Especial de Natal do Porta dos Fundos

REPORTAGEM DE CAPA

Chega de extremos cheios de ódio, cinismo e revanchismo. A população amadureceu (“Todos os caminhos levam ao centro”, 9 de dezembro).

Eleni Ricci

São Paulo, SP (via Instagram)

No Brasil não existe direita ou esquerda — há apenas a sede do poder. Enquanto houver egos inflados e falta de diálogo, não avançaremos politicamente.

Ivan Eduardo Toledo

São Paulo, SP (via Instagram)

O caminho do meio é tão responsável pelo que acontece no país quanto o presidente Bolsonaro.

Wania Lopes da Costa

Contagem, MG (via Instagram)

NIALL FERGUSON

Apesar do jeito rude, Donald Trump resolveu diversas questões que nenhum presidente americano se atreveu a enfrentar. Calou o norte-coreano Kim Jong-un, atacou diversos grupos terroristas no Oriente Médio e desafiou a China com força e vigor sem dar espaço a chantagens comerciais (“A herança de Donald”, entrevista de Páginas Amarelas com Niall Ferguson, 9 de dezembro).

César Ferreira

São Paulo, SP (via Instagram)

Apesar de estar feliz com a derrota de Trump, não acho que tenha sido um presidente ruim. Ele é incomparavelmente melhor do que Bolsonaro.

Tiago Vieira Gomes

São Paulo, SP (via Instagram)

ALEMANHA

Angela Merkel é um exemplo. Alguns políticos brasileiros deviam tomar vergonha na cara e segui-la (“Batalha final”, 9 de dezembro).

Zelandia Piazzoli da Rosa

Araranguá, SC (via Instagram)

Que inveja do povo alemão, por ter uma líder como Angela Merkel!

Anderson Lukas

São Paulo, SP (via Instagram)

ESPIRITUALIDADE E MEDICINA

A fé move montanhas (“A crença como remédio”, 9 de dezembro).

Laísa Porto

São Paulo, SP (via Instagram)

Testemunho como enfermeira e como paciente a importância da fé em Deus, independentemente de religião. A resposta ao tratamento e a forma como o indivíduo encara a doença são fundamentais no processo de cura!

Renata Villanueva

São Paulo, SP (via Instagram)

Fé na ciência, fé nos médicos.

Fernando Matos Darini

São Paulo, SP (via Instagram)

BELEZA

Só agora a indústria de cosméticos descobriu que existem peles negras (“Cinquenta tons de preto”, 9 de dezembro).

Stael Guimarães

Caratinga, MG (via Facebook)

Investir em linhas de produtos é louvável, mas quero ver as empresas mover ações para contratar, promover e alavancar a carreira de mulheres negras em posição de liderança. Aí, sim, a gente conversa.

Luciana Jacob

São Paulo, SP (via Facebook)

Pois é, agora viram que as negras são lindas. Sempre foram.

João Izaias Ramos

Farroupilha, RS (via Facebook)

PORTA DOS FUNDOS

Como assim, o Porta dos Fundos critica a polarização (“O riso contra o ódio”, 9 de dezembro)? Eles fazem parte de um dos polos antagonistas.

Rafael Goulart Sardá

Videira, SC (via Instagram)

É uma pena. Eles eram engraçados no início, mas perderam a mão.

Cozete Gelli

São Paulo, SP (via Instagram)

Os caras são demais!

Eni Regina

São Paulo, SP (via Instagram)

“O Judiciário brasileiro tem de repensar a maneira como vem lidando com essas questões de agressão contra as mulheres. Chega, né? Podemos fazer muito melhor.” (“Aquele soco ainda dói”, Primeira Pessoa com Luiza Brunet, 9 de dezembro)

Caroline Maurmann Peixoto

Porto Alegre, RS (via Instagram)

GASTRONOMIA

Ninguém rouba nosso frango com quiabo. Minas na veia (“Nacionalismo à mesa”, 9 de dezembro).

Gláucio Galvão

Belo Horizonte, MG (via Instagram)

Daqui a pouco tem brasileiro achando que criou a feijoada.

Juliana Sousa

Rio de Janeiro, RJ (via Instagram)

Ninguém rouba o “frango com pequi” de Goiás.

Guilherme Alves

Goiânia, GO (via Instagram)

Só sei que mexidão voltando da noite é muito brasileiro.

Fernando Pires

São Paulo, SP (via Instagram)

Conheço o acarajé da Bahia.

Gabriela Montinegro

Salvador, BA (via Instagram)

Publicado em VEJA de 16 de dezembro de 2020, edição nº 2717