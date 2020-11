Leitor: eleições americanas, Mourão e Carlos Bolsonaro

Assuntos mais comentados

ESTADOS UNIDOS

A eleição americana é uma prova de que o mundo está carente de líderes (“Dois homens e um destino”, 4 de novembro).

Salvador Filho

São Paulo, SP (via Instagram)

Donald Trump é a fake news em pessoa.

Andrea Versiani

São Paulo, SP (via Instagram)

Trumpismo x antitrumpismo, tal qual no Brasil… Aqui era o PT x os anti-PT. E hoje pagamos caro por isso.

Renata Marins

São Paulo, SP (via Instagram)

HAMILTON MOURÃO

O vice-presidente Hamilton Mourão (“Eu tenho vida”, entrevista de Páginas Amarelas, 4 de novembro) é um raro ser equilibrado nesse desgoverno.

Santiago Martinez

São Paulo, SP (via Instagram)

Ótimo vice-presidente. Ponderado.

Marcelo Castro de Aguiar

São Paulo, SP (via Instagram)

Eu nem gosto da ideia de um militar no poder, mas o vice-presidente Mou­rão dá de 10 em Jair Bolsonaro.

Silvano Soares

Belo Horizonte, MG (via Instagram)

Mourão seria um bom presidente.

Fred Max Schultheiss

Araçoiaba da Serra, SP (via Instagram)

CARLOS BOLSONARO

Mas a corrupção não tinha acabado (“O bom patrão”, 4 de novembro)?

Marcella Oliveira

Rio de Janeiro, RJ (via Instagram)

Os filhos são o calcanhar de aquiles do presidente.

André Luiz Pires Lopes

Rio de Janeiro, RJ (via Instagram)

CHILE

O grande problema da democracia na América Latina é que o povo acredita que a mudança de leis arruma o país. Doce ilusão (“Página virada”, Imagem da Semana, 4 de novembro).

Adriano Borges Freitas

São Paulo, SP (via Instagram)

Prevejo uma Constituição cheia de direitos e carente de obrigações.

Saulo Frota

Rio de Janeiro, RJ (via Instagram)

TICO SANTA CRUZ

Estou esperando a música dos depósitos da Odebrecht para as contas dos petistas (“Não cometemos crime”. Conversa, 4 de novembro).

Silvia Salem

São Paulo, SP (via Instagram)

Quando o fator política chama mais atenção do que a banda, é o fim.

Ricardo Almeida

São Paulo, SP (via Instagram)

LUCILIA DINIZ

Temos de nos preparar, não parar, ficar como jacaré na beira da lagoa à espreita — num estalar de dedos a oportunidade passa diante de nosso nariz e muda nossa vida (“Sem bola de cristal”, 4 de novembro).

Luiz Carlos Souza Pinto

São Paulo, SP (via Facebook)

PRIMEIRA PESSOA

Tenho parentes que vivem nos Estados Unidos desde que eu era criança, e confesso que houve uma época em minha vida que senti vontade de ir morar lá também, porém, depois de ler tantas reportagens sobre racismo e preconceito contra imigrantes, desisti. Prefiro viver em meu país, apesar de todas as dificuldades. Aqui ainda há respeito e amor ao próximo. Parabéns e boa sorte a quem se deu bem no exterior. Mas, sinceramente, não sinto inveja (“Eles temem o diferente”, Primeira Pessoa com Gisele Fetterman, 4 de novembro).

Fátima Ribeiro

São Paulo, SP (via Facebook)

THE BOYS

É a melhor série de super-heróis já feita (“Reflexo no espelho”, 4 de novembro). É outro nível, e olhe que já curti tudo da DC e da Marvel. The Boys retrata fielmente como as pessoas são quando recebem um poder. A maioria só pensa em si mesmo.

César Feijó

Guaíba, RS (via Facebook)

FUTEBOL NA CHINA

Do jeito que os chineses estão ganhando dinheiro, inclusive durante a pandemia, ainda vão comprar a Fifa e estarão em todas as Copas do Mundo daqui para a frente (“Prazer, sou o ‘Ai Kesen’”, 4 de novembro).

Adriano Albanezi

Goiás, GO (via Facebook)

“É melhor nos preocuparmos com a água da Terra, e não da Lua. Em breve ela estará indisponível para nós, por aqui.” (“Grande passo”, 4 de novembro)

Arthur Basaglia

São Paulo, SP (via Facebook)

ANTONIO FAGUNDES

Não acredito que a Globo esteja esquecendo sua história nem tampouco seu passado. Ao contrário: ela está se adequando à nova realidade que o mundo atravessa. A crise econômica e financeira chegou para todos. É pura realidade, não é ficção, muito menos novela. E, como diz o próprio Fagundes (“A história em risco”, entrevista de Páginas Amarelas, 28 de outubro), “a Globo não é uma fábrica de sapatos, trabalha com arte, emoção e fidelidade”.

Ruvin Ber José Singal

São Paulo, SP

Publicado em VEJA de 11 de novembro de 2020, edição nº 2712