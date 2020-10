Leitor: Guerra da vacina, Fagundes e Nova Zelândia

Atualizado em 29 out 2020, 14h15 - Publicado em 30 out 2020, 06h00

VACINA

O brasileiro é técnico de futebol, é jurista e agora é cientista. Fala com propriedade de assuntos que desconhece completamente (“A ameaça do vírus político”, 28 de outubro). O darwinismo cuidará do resto.

Luciana Randi

São Paulo, SP (via Instagram)

Há anos tomo as vacinas fabricadas pelo Instituto Butantan. Podemos não entender nada de China, mas, se o Butantan está nessa, então estou junto. Confio plenamente.

Dulce Leite

São Paulo, SP (via Instagram)

A Anvisa logo vai checar a qualidade da vacina vinda da China em parceria com o Instituto Butantan. Somente depois do parecer técnico da agência é que a discussão deveria ser aberta. Mas já aviso: tomarei a primeira vacina certificada pela Anvisa que estiver disponível.

Miguel Jacó

São Paulo, SP (via Instagram)

Toda medicação tem de obedecer a rigoroso processo de testagem para ser considerada eficaz. Não somos cobaias.

Raimunda Duarte

São Paulo, SP (via Instagram)

Vacinar é preciso, morrer não é preciso. Vacina, Brasil!

J.S. Decol

São Paulo, SP

DINHEIRO NA CUECA

O fruto não cai longe do pé (“De pai para filho”, 28 de outubro).

José Felipe

São Paulo, SP (via Instagram)

O capitão cueca e seu filho cuequinha.

Tárley Germano

Caldas Novas, GO (via Instagram)

FAGUNDES

Confesso que as novelas eram muito melhores nas mãos de atores como Antonio Fagundes (“A história em risco”, entrevista de Páginas Amarelas, 28 de outubro). Não é à toa que as produções antigas, quando reprisadas, batem recorde de audiência. Não sei se fiquei velha, mas estou achando a dramaturgia atual tão ruim…

Cynin Carvalho

Rio de Janeiro, RJ (via Instagram)

Muitas pessoas perseguem a fama a todo custo. Ela leva a privilégios, mas a um custo alto. Eu, por exemplo, adoro ser uma bela desconhecida. É libertador.

Rossana Bronzeado Cleto

João Pessoa, PB (via Instagram)

NOVA ZELÂNDIA

A reeleição da primeira-ministra Jacinda Ardern (“A nova face do poder”, 28 de outubro) é uma conquista do povo civilizado da Nova Zelândia. Quem sabe dentro de uns 500 anos o Brasil consiga superar o atraso e eleger gente decente.

Luciana Moreno

São Paulo, SP (via Instagram)

FUNDAMENTALISMO

O extremismo, em qualquer campo, deve ser inaceitável. As chagas de ataques terroristas ferem a liberdade de todos os homens (“Abaixo a barbárie”, 28 de outubro).

Ivana Uede Resende

Brasília, DF (via Instagram)

As guerras religiosas já mataram mais gente no planeta que todos os outros conflitos juntos.

Andelson Souza Alves

São Paulo, SP

TURISMO

Quero viajar, mas não devo. É preciso esperar. Tenho consciência (“O mundo em liquidação”, 28 de outubro).

Irene de Bastos Werzel

Ponta Grossa, PR (via Facebook)

ROBINHO

Dinheiro nenhum compra nem dignidade nem caráter (“Ela só quer justiça”, Conversa com Jacopo Gnocchi, advogada da albanesa que acusa o jogador Robinho de estupro, 28 de outubro).

Malena Gonçales

São Paulo, SP (via Instagram)

NOBEL

Nunca é tarde para começar (“Fui tomado de emoção”, Primeira Pessoa com o Prêmio Nobel de Economia Robert Wilson, 28 de outubro).

Lala Brunn

São Paulo, SP (via Instagram)

Lindo demais. Um Nobel, aos 83 anos… Que história!

Maria Ângela Assis Silva

Rio de Janeiro, RJ (via Instagram)

“Foi uma cena de civilidade que não temos visto no Brasil.” (“A política que não cultiva o ódio”, Imagem da Semana, 28 de outubro)

José Mesquita

São Paulo, SP (via Instagram)

MODELOS PLUS SIZE

As pessoas ainda têm aquela velha ideia de que para ser saudável tem de ser magro. Há gordinhos muito mais saudáveis que muitos magrelas que vivem de fast-food e refrigerante (“Chegou a vez deles”, 28 de outubro).

Niocesar Ishihata

Maringá, PR (via Facebook)

