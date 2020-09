Leitor: volta às aulas, Queiroz e Neymar

Assuntos mais comentados

– Volta às aulas

– Fabricio Queiróz

– Coluna de Alon Feuerwerker

– Neymar

– Queimadas no Pantanal

– Primeira Pessoa (Luciana Salton)

REPORTAGEM DE CAPA

Shoppings podem voltar, restaurantes podem voltar, academias podem voltar, salões de beleza podem voltar e por que escolas não podem retomar suas atividades dentro de alguma normalidade? Porque educação não faz parte da cultura do povo brasileiro. É um absurdo. É a triste realidade (“A chance de não perder o ano”, 23 de setembro).

Ana Paula Monzani Veiga

São Paulo, SP (via Instagram)

Vamos voltar, sim, mas com todas as medidas de segurança. Quem não deseja mandar seus filhos à escola têm, é claro, todo o direito de deixá-los em casa e aguardar a tão esperada vacina.

Adriana Nascimento

São Paulo, SP (via Instagram)

Tive uma ideia. Coloque as carteiras, a lousa e a mesa do professor na praia, porque lá ninguém pega coronavírus. Os pais estão levando seus filhos para a praia, e com certeza o vírus não gosta de praia, não é?

Marcia Silva

Rio de Janeiro, RJ (via Instagram)

Querem comparar países do Primeiro Mundo com o Brasil? Aqui muitas escolas não têm água nem para lavar as mãos.

Nina Rosa

Recife, PE (via Instagram)

Para instituições privadas, cabe voltar, sim. Os pais têm melhores condições de organizar a vida das crianças em casa e as escolas podem oferecer segurança sanitária.

Bruno Martins

Campo Grande, MS (via Instagram)

FABRICIO QUEIRÓZ

Eis aí outro Marcos Valério tendo de assumir tudo sozinho para não queimar a ilibada imagem dos poderosos (“O amigo do peito”, 23 de setembro).

Mariela Janice França Teodoro

Sete Lagoas, MG (via Instagram)

Nossa, queria um amigo assim.

Octávio Frazão Rocha

São Paulo, SP (via Instagram)

Esse é fiel.

Lucilene Martins Fontes

São Paulo, SP (via Facebook)

ALON FEUERWERKER

Será que a maioria do povo tem consciência para discernir entre o que é de esquerda, de direita e de centro? A política no Brasil é inexplicável (“A luta do centrismo”, 23 de setembro).

Garibalde Soares

Floriano, PI (via Facebook)

Os políticos brasileiros que decidiram se instalar em um suposto centrismo não sabem o que querem. Desejam apenas agradar a todos.

Renan Wuellerson

Curitiba, PR

NEYMAR

Parabéns, Neymar. Racismo não pode, não mesmo, nunca (“Um grito contra o preconceito”, Imagem da Semana, 23 de setembro)!

Gracielli Vigolo

São Paulo, SP (via Instagram)

O Neymar inventou a “simulação de racismo”.

Danilo Koto

São Paulo, SP (via Instagram)

Qualquer forma de preconceito é burrice, uma demonstração de que a pessoa não está preparada para combater ideias com argumentos, pois acaba atacando outra pessoa. Torço por um mundo mais tolerante e que o respeito mútuo prevaleça.

André Costa

Fortaleza, CE (via Instagram)

PANTANAL

A culpa das queimadas é da política subserviente. O governo flexibilizou as normais ambientais, desmantelou o Ibama para reduzir a fiscalização em áreas preservadas, deu mais espaço para que a bancada ruralista estendesse o pasto sobre as florestas remanescentes. Enfim, a culpa é do governo, sim (“A chama se alastra”, 23 de setembro).

Vaudellan Rodrigues Pereira

Franca, SP (via Facebook)

CABELOS

O melhor tratamento para a calvície masculina se chama aceitação, simples assim (“Por um fio de cabelo”, 23 de setembro).

Gabriel Damascena

Patrocínio, MG (via Facebook)

“Se o nosso planeta virou uma bagunça, imagine o que faremos com Vênus.” (“Não estamos sozinhos?”, 23 de setembro)

Luiz de Moura

Recife, PE (via Facebook)

VINHO

É muito bom ver mais mulheres ocupando cargos de tamanha responsabilidade em grandes empresas (“Sobrenome não garante emprego”, Primeira Pessoa).

Luide Pereira

Salvador, BA (via Facebook)

Capacidade, humildade, empatia e comprometimento com o que se propõe a fazer. Isso é muito mais valioso do que beleza e origem familiar, é o que se extrai do excelente depoimento de Luciana Salton.

Jane Ivete Fritsch Bento

Garuva, SC (via Facebook)

Publicado em VEJA de 30 de setembro de 2020, edição nº 2706