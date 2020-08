Leitor: as opiniões da semana

Assuntos mais comentados

– Reportagem de capa

– Vacina russa

– Desigualdade na educação

– Racismo

– Carta ao Leitor

MODELO ECONÔMICO

Jair Bolsonaro foi contra as privatizações de Fernando Henrique Cardoso e apoiou a primeira candidatura de Lula. Ele nunca foi um liberal convicto. Tornou-se liberal por conveniência, ao encarnar o repúdio da classe média à corrupção e ao populismo da esquerda petista. O presidente está sendo fiel a si mesmo e traindo seus eleitores (“Entre o sonho e a realidade”, 19 de agosto).

Rogério Marques Santos

São Paulo SP (via Instagram)

Que capa!

Deborah Rodrigues Capanema

São Paulo, SP (via Instagram)

Foi só coincidência botar, na capa de VEJA, o lado direito como o caminho ensolarado e o esquerdo como o das trevas? Eu, que nasci canhoto, estou até ofendido.

Fernando Buarque

Recife, PE (via Instagram)

VACINA

O povo russo é forjado e temperado nas adversidades. Por isso eu acredito que a vacina anunciada por Vladimir Putin vai funcionar, sim (“O lançamento do Sputnik”, 19 de agosto).

Roberto Rodrigues

Taubaté, SP (via Facebook)

Ao anunciar uma vacina sem os devidos testes de segurança, Putin quer apenas melhorar a imagem da Rússia aos olhos do mundo.

Renato Gonçalves de Oliveira

São Paulo, SP (via Facebook)

Tomara que dê certo.

Marcus Vinicius

Rio de Janeiro, RJ (via Facebook)

PÁGINA ABERTA

Quando aborda de maneira profunda a desigualdade social que atinge as crianças em nosso país, Viviane Senna põe com propriedade o dedo em uma ferida que só faz se agravar (“A desigualdade tem o rosto de uma criança”, Página Aberta, 19 de agosto). Realmente a infância é uma etapa muito vulnerável, e é importante que a sociedade abra os olhos para a necessidade de promover aos pequenos chances de acesso à educação para que possamos, pelo menos, amenizar problemas que comprometem o futuro de toda uma geração.

Maria da Gloria Hissa

Rio de Janeiro, RJ

A desigualdade, a falta de empatia e amor ao próximo estão estampados na cara dos que controlam as verbas que deveriam atender as crianças e os adolescentes deste país. Quando os grupos lobistas querem manter seus interesses, milhares de crianças perdem. Na face de toda criança só existem ingenuidade e ternura.

Lucimary Santana

São Paulo, SP (via Facebook)

No dia que os políticos pararem de roubar tanto no Brasil aí, sim, haverá menor desigualdade.

Elenir Fano

Ijuí, RS (via Facebook)

RACISMO

O maior preconceito que existe é social. É devastador, violento e voraz. Ele corrói a alma. Enquanto falamos em cores e raças, deixamos de olhar para o guri pobre. Sejamos menos brutais e atrozes (“Sim, somos racistas”, 19 de agosto).

Marcus Oliver

São Paulo, SP (via Facebook)

CARTA AO LEITOR

Continua após a publicidade

Racismo, eis a nossa verdade nua e crua (“Inveja da minha cor”, Carta ao Leitor, 19 de agosto).

Carlos Alexandre de Santana

São Paulo, SP (via Instagram)

Todas as vidas importam.

Rogério Ferreira Franco

São Paulo, SP (via Instagram)

PÁGINAS AMARELAS

O povo acredita que cientista fabrica vírus, mas não acredita quando cientista manda usar máscara. É salve-se quem puder mesmo, é de lascar (“Não fabricamos o vírus”, entrevista com Yang Wanming, embaixador chinês no Brasil).

Rafael Nelvam

São Paulo, SP (via Instagram)

VILMA GRYZINSKI

O que faz uma mulher linda é o cérebro, simples assim (“O que faz uma mulher ser mulher? ”, 19 de agosto).

Márcio Rosa Dantas

São Paulo, SP (via Facebook)

“Todos nós vivenciamos muita coisa nesta quarentena: medo, ansiedade, saudade e esperança. Desejo que a experiência da modelo tenha sido positiva. Saúde e paz.” (“Nada de glamour”, Primeira Pessoa com Carol Trentini, 19 de agosto)

Gustavo Freire

Recife, PE (via Instagram)

OBESIDADE INFANTIL

É mais fácil e lucrativo dar remédio às crianças (“Um problema de gente grande”, 19 de agosto) do que investir em educação nutricional e exigir das empresas a redução da quantidade de açúcar nos alimentos. Há ainda a omissão dos pais no zelo com o que os filhos comem.

Sarah Neri

Brasília, DF (via Instagram)

É falta de cuidado dos pais se o filho pequeno fica obeso. Crianças não têm acesso ilimitado a comida. Se oferecermos alimentos saudáveis, toda criança aprenderá a comer bem.

Andrea Heuer

Rio de Janeiro, RJ (via Facebook)

No Brasil põe-se açúcar demais em todos os alimentos.

Hugo Mene Brantov

Estocolmo, Suécia (via Facebook)

TURISMO

Amo viajar… e viajo mesmo (“De malas prontas”, 19 de agosto).

Danya Hayek

Vitória da Conquista, BA (via Instagram)

Publicado em VEJA de 26 de agosto de 2020, edição nº 2701