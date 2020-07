Leitor: Desigualdade social, Fábio Assunção e eleições municipais

Assuntos mais comentados

– Reportagem de capa

– Fabio Assunção (Entrevista de Páginas Amarelas)

– Eleições municipais

– Primeira Pessoa (Cristiano Mauro Assis Gomes)

DESIGUALDADE

Para fazer uma reforma tributária decente, que ajude a reduzir a desigualdade social, devemos cortar os gastos públicos, os altos salários e os privilégios. É preciso combater a corrupção com penas duras (“Separados por um abismo”, 22 de julho).

Mauricio Garcia

São Paulo, SP (via Instagram)

Depois de mais de duas décadas do “falso” socialismo dos governos do PSDB e do PT, pensei que essa desigualdade tinha sido resolvida… Sinal de que esse regime não funciona.

Nado Meira

Itajaí, SC (via Facebook)

Precisamos encontrar equilíbrio entre a emoção e a razão para lidarmos com a desigualdade social. É fundamental usar com inteligência os conhecimentos tecnológicos e administrativos. Deve-se aplicar o “como pode” em vez de o “não pode”.

Paulo Cesar Bastos

Feira de Santana, BA (via Facebook)

As mazelas do Brasil foram escancaradas com a pandemia.

Fernando Santos

São Paulo, SP (via Instagram)

Excelente e oportuna reportagem. Jornalismo inteligente.

Eduardo Sotto Mayor

Rio de Janeiro, RJ (via Instagram)

ELEIÇÕES

O populismo não ganhará mais eleições no Brasil. As pessoas estão se informando como nunca na pandemia (“Nem PT, nem Bolsonaro”, 22 de julho).

Rodolfo Domingos

Juiz de Fora, MG (via Instagram)

ESTADOS UNIDOS

É a velha síndrome do vira-lata, como se só o Brasil tivesse problemas. É essa a sensação quando descobrimos os estragos da pandemia na Flórida (“O tempo fechou”, 22 de julho).

Rosa Letícia Freitas

São Paulo, SP (via Instagram)

CORRUPÇÃO

Pelo visto, a delação de executivos da Estre Ambiental, a maior companhia de limpeza urbana do país, vai deixar o ambiente ainda mais sujo (“Sujeira por todo lado”, Radar, 22 de julho).

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro, RJ

PRIMEIRA PESSOA

O pior dessa história é que nada trará a saúde do rapaz de volta (“Fui envenenado, não intoxicado”, Primeira Pessoa com Cristiano Mauro Assis Gomes, 22 de julho), e por certo a indenização que ele receberá não será suficiente para pagar o mal que carregará para o resto de sua vida, que, aliás, possivelmente será abreviada diante das comodidades que carrega.

Maria Luiza Depiante

Vitória, ES (via Facebook)

Totalmente indignada com a situação de Cristiano. A cervejaria Backer tem a obrigação de indenizá-lo. Isso não vai fazer com que seus rins voltem a funcionar, mas pelo menos poderá lhe dar um pouco mais de conforto e qualidade de vida.

Mila Aragão

Petrópolis, RJ (via Facebook)

Meu Deus que situação complicada: uma cerveja fazer um estrago enorme na vida das pessoas!

Cleber Ferreira

Senhor do Bonfim, BA (via Facebook)

Está na hora de os apreciadores aumentarem os critérios na escolha de uma cerveja artesanal.

Marcio Ventura

São Paulo, SP (via Facebook)

FABIO ASSUNÇÃO

Fabio Assunção (“O medo me acompanha”, entrevista de Páginas Amarelas, 22 de julho) é um excelente ator e um homem muito bonito. Luta contra suas tendências negativas e merece, por isso, além do respeito, muitos elogios. Domar nossos vícios é uma batalha constante, difícil, que precisa ser administrada diariamente. Criticar o outro desmedidamente também é um vício a ser domado, igual a qualquer outro, como bebida, droga, jogo etc.

Mônica Delfraro David

Campinas, SP

Fabio “abriu o jogo” e nos alertou sobre a importância de a sociedade passar a ter um olhar mais cuidadoso também para os dependentes químicos. Se investirmos em melhores programas de acompanhamento, talvez Fabio, Casagrande e outros famosos saiam dos “memes” e passem a ser exemplos de recuperação para os que batalham contra esse terrível mal.

Ricardo Henriques Macedo Duque

Rio de Janeiro, RJ

Em meio a tantas tragédias, é sempre bom ver uma pessoa superar seus problemas pessoais.

Pedro Gomes dos Santos

São Paulo, SP

Eu conheço o problema. Venho me cuidando, em vigilância. Há 38 anos. Graças a Deus estou firme. Mas confesso que não é fácil, e nem é brincadeira, temos de ter determinação e muita fé. Sozinhos não somos nada.

Genival Medeiros

Uberlândia, MG (via Facebook)

Parabéns a Fabio Assunção. Infelizmente existem pessoas que não tratam o vício como doença e fazem chacota das pessoas!

Adriana Barbosa

Salvador, BA (via Facebook)

“Não tem jeito de esse homem ficar feio.” (“De menudo a ativista”, 22 de julho).

Kelly Cristina Dantas de Souza

São Paulo, SP (via Instagram)

#AMOR NÃO É TURISMO

Há quatro meses não vejo meu namorado, mas temos consciência de que, por nos armamos demais, é preciso ter cuidado. Quem ama cuida (“Corações partidos”, 22 de julho).

Monique Couto

Curitiba, PR (via Instagram)

Publicado em VEJA de 29 de julho de 2020, edição nº 2697