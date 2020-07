Leitor: Frederick Wassef, ensino on-line e Igreja Universal

Assuntos mais comentados

FREDERICK WASSEF

É muito cinismo do advogado e da família Bolsonaro, conforme revelou VEJA (“Fiz para proteger o presidente”, 1º de julho). Nada do que não tenham feito ao longo de trinta anos de vida pública.

Dário Alencar

Recife, PE (via Facebook)

É espantosa a capacidade desse senhor de tentar desmentir algo tão óbvio.

Amélia Maria da Silva Pindilfi

São Paulo, SP (via Facebook)

Frederick Wassef é bem criativo. A cada dia ele cria uma mentira diferente.

Naira Teresinha

Esteio, RS (via Facebook)

Wassef protegeu a família Bolsonaro e agora levou um chega para lá.

João Fernandes

Osasco, SP (via Facebook)

Fabrício Queiroz não estava sendo procurado, não tinha mandado de prisão. Então, qual seria o crime de tê-lo abrigado?

Ilmar Alba

Marechal Cândido Rondon, PR (via Facebook)

Alma caridosa e abnegada, imbuída de nobres ideais.

Silvana Selingardi Pinheiro

São Paulo, SP (via Facebook)

Quanto cinismo.

Rose Meneses

Limoeiro, PE (via Facebook)

Acho que todos eles estão vendo muita novela na televisão.

Mileide Juliani Fernandes

São Paulo, SP (via Facebook)

EDUCAÇÃO

Há uma palavra chamada “adaptação”, para a qual não estamos dando o devido cuidado. Tanto o aluno quanto o professor ainda precisam se adaptar às aulas on-line, e não será fácil (“Vem aí uma escola diferente”, 1º de julho).

Andrezza Conceição

São Paulo, SP (via Instagram)

CLAUDIO DE MOURA CASTRO

O bom ensino faz tanta falta ao Brasil (“Síndico ou reitor”, artigo de Claudio de Moura Castro, 1º de julho). Ele foi trocado pelo fanatismo.

Filó Martins

Ouro Preto, MG (via Facebook)

É triste ver as escolas sem ninguém e as igrejas cheias.

Bráulio Costa

São Paulo, SP (via Facebook)

IGREJA UNIVERSAL

Aplausos aos pastores angolanos que se revoltaram contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Edir Macedo parecia estar em território africano para enriquecimento à custa do povo (“A revolta contra Edir Macedo na África”, Gente, 1º de julho).

Fabia da Silva Busana

Itajaí, SC (via Facebook)

ÍNDIOS

O ano de 1499 foi o último em que o Brasil teve paz (“Ameaça aos nativos”, 1º de julho).

Sergio Nabhan

São Paulo, SP (via Facebook)

Há uma solução para os índios se protegerem da pandemia: basta ficar na selva e não deixar o homem branco se aproximar. Não existe isolamento mais adequado.

Vitor Duarte

Primavera do Leste, MT (via Facebook)

GASTRONOMIA

Comida de 500 reais, sacolejando no quebra-molas, nas costas do entregador, ao chegar na casa do cliente estará toda misturada (“Quentinhas de luxo”, 1º de julho).

Timóteo Elizabeth Oliveira

Londres, Reino Unido (via Facebook)

Eu gosto é de arroz, feijão, frango, quiabo e angu. Se tiver, podem me mandar.

Valter Sobrinho

São Francisco do Sul, SC (via Facebook)

TIKTOK

Não acredito que o aplicativo tenha sido criado inocentemente pelos chineses (“Não é mais brincadeira”, 1º de julho). É atalho para manipulação de pessoas vulneráveis.

Dejair Oliveira Filho

Curitiba, PR (via Facebook)

Tem quem goste do TikTok, tem quem não goste. Cada um na sua — e o mundo é de todos.

Rosi Marquez

São Paulo, SP (via Instagram)

“Se durante séculos a escravidão foi aceita como algo normal, ainda levará muito tempo para que a praga do racismo, inaceitável, comece a refluir.” (“Sob o signo da contradição”, artigo de Ricardo Rangel, 1º de julho)

Luciana Gomes Moreno

São Paulo, SP (via Instagram)

SAÚDE

Videogame funciona mesmo para acompanhamento do déficit de atenção. Meu filho consegue ficar parado, concentrado nos jogos — e isso não acontecia nem quando ele se alimentava (“Prescrição: brincar”, 1º de julho).

Danielly Martins

São Paulo, SP (via Instagram)

TECNOLOGIA

Uma mordida desse cachorro eletrônico (“O robô é o melhor amigo do homem”, 1º de julho) deve provocar danos irreversíveis. Vivemos o fim dos tempos mesmo…

Rita de Cácia Borges

João Pessoa, PB (via Facebook)

PRIMEIRA PESSOA

Obrigado a VEJA pela oportunidade de contar parte da história que narro em meu livro, Rotina de Ferro. Espero que sirva de inspiração para quem precisar superar um desafio imposto pela vida (“O Ironman salvou minha vida”, 1º de julho).

David Grinberg

Buenos Aires, Argentina

Vice-presidente de Comunicação da Arcos Dorados, que administra o McDonald’s no Brasil

David é irmão do meu cardiologista. Que bela história.

Cristiane Oliveira Pessoa

São Paulo, SP (via Instagram)

Publicado em VEJA de 8 de julho de 2020, edição nº 2694