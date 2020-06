Leitor: Centrão, paciente zero e Eduardo Paes

Assuntos mais comentados

– Reportagem de capa

– Centrão

– Paciente zero

– Paes

– Imagem da Semana

– Vontade própria (ciência)

O BRASIL AOS OLHOS DO MUNDO

A pandemia serviu para desmascarar o povo brasileiro — os políticos, sem dúvida, mas também o cidadão comum. A atual situação é culpa de cada um de nós, que pusemos nossos representantes em Brasília (“Um Brasil indigesto”, 3 de junho).

João Carlos Ozório

São Paulo, SP (via Instagram)

É culpa do governo federal.

Alda Maria

São Paulo, SP (via Instagram)

Culpa de quem? Dos prefeitos e governadores.

Adham Assis

São Paulo, SP (via Instagram)

A culpa é de todos.

Luiz Alves

São Paulo, SP (via Instagram)

A única pessoa deste governo, ou das proximidades do governo, que está dando bom exemplo é o Fabrício Queiroz, que está em quarentena já faz mais de ano.

Patrícia Moreira Cunha

Goiânia, GO (via Facebook)

CENTRÃO

Os políticos do chamado Centrão só existem por saber que, mais cedo ou mais tarde, serão procurados como moeda de troca por apoio ao Executivo (“Surgiu o favorito”, 3 de junho)

Francisco Barbosa

Belém, PA (via Facebook)

PACIENTE ZERO

Talvez seja realmente difícil encontrar o primeiro ser humano que teria disseminado a epidemia, mas é quase certo que estará entre os milhares que tomam sopa de morcego no mercado de Wuhan, hábito que veio da fome comunista do tempo de Mao Tsé-tung (“A busca pelo paciente zero”, 3 de junho).

Decio Alves

Araxá, MG (via Facebook)

PÃES

Continua após a publicidade

Existe uma vantagem em fazer pão em casa, como tantos têm feito durante a quarentena — há total controle de higiene, sabe-se quem põe a mão na massa. Nas padarias, os atendentes na maioria das vezes não usam luva, atalho para a contaminação (“O pão nosso de cada dia”, 3 de junho).

Adri Balin Trindade

Santa Maria, RS (via Facebook)

VONTADE PRÓPRIA

Controlar as decisões, como testam agora os cientistas com macacos (“Quem manda aqui? ”, 3 de junho), é possibilidade que já existe. Pensemos na China, na Coreia do Norte e em Cuba — e em tantos outros lugares por aí.

Claudemir Telles

Jaú, SP (via Facebook)

DILMA ROUSSEFF

Sobre a reportagem “Por que Guedes pode antecipar lucros do BC e Dilma não podia, em 2016”, publicada no site de VEJA, a assessoria de imprensa da ex-presidente Dilma Rousseff esclarece:

1) A reportagem afirma: “O motivo para Dilma querer os lucros do Banco Central era para fingir que estava alcançando a meta de superávit primário daquele ano”.

Esclarecimento: Os repasses do lucro do Banco Central para o Tesouro Nacional não constituem receitas primárias. Tais valores são receitas financeiras e, sob nenhuma hipótese, abrem espaço fiscal para gastos primários. Isto é, não há impacto do repasse de tais receitas para o Tesouro.

2) A reportagem afirma: “Existe previsão legal; antes não — em 2019, foi aprovada a Lei 13 820, que prevê que em condições de severas restrições de liquidez para a rolagem da dívida pública o Conselho Monetário Nacional pode autorizar a transferência do lucro cambial para o Tesouro”.

Esclarecimento: Havia previsão legal para tal desde 2008. O artigo 6º da Lei 11 803/2008, aprovada pelo Congresso Nacional, previa que o resultado financeiro das operações com reservas cambiais depositadas no Banco Central e das operações com derivativos cambiais realizadas no mercado interno será considerado, se positivo, obrigação do Banco Central.

Assessoria de Imprensa

Dilma Rousseff

CORREIOS

Continua após a publicidade

Assumi a presidência dos Correios em novembro de 2018 e, no início de 2019, foram identificados esquemas fraudulentos dentro da empresa, particularmente no Rio, com conexões em Curitiba, cujo modus operandi foi descrito no texto da revista (“O espião do presidente”, 3 de junho). As investigações tiveram início no primeiro trimestre de 2019, apresentando resultados que confirmaram os delitos. Esclareço que meu afastamento da presidência dos Correios ocorreu por não concordar com a disposição da equipe econômica do governo em convencer o presidente Bolsonaro a privatizar a empresa. A respeito da existência de um dossiê sobre os Correios, desconheço.

Juarez Cunha, general da reserva,

ex-presidente dos Correios

Brasília, DF

“O que mais sinto falta, com o distanciamento social e o isolamento, são os abraços de meus familiares e amigos queridos.” (“Abraço, nem que seja de plástico”, Imagem da Semana, 3 de junho)

Aurora Dorneles

São Paulo, SP (via Facebook)

PRIMEIRA PESSOA

Rita Lee, linda, você faz parte da minha adolescência, quanta alegria vê-la forte (“A humanidade, sim, tem sido o grande vírus”, 3 de junho).

Mauricio Perussolo

São Paulo, SP (via Instagram)

Rita Lee tem razão, sábias palavras: o ser humano é, sim, o maior vírus do planeta Terra.

Renato Martins Souza

São Paulo, SP (via Instagram)

Publicado em VEJA de 10 de junho de 2020, edição nº 2690