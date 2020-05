Leitor: descompasso na quarentena, saúde mental e Sebastião Salgado

Assuntos mais comentados

ISOLAMENTO SOCIAL

Infelizmente, fomos infectados por líderes políticos que, em vez de nos liderarem, preferiram desprezar a pandemia, pregar a aglomeração e dizer que morreríamos de fome. A população, naturalmente, acabou se dividindo em dois grupos — o dos que acreditam no isolamento e o dos que preferem correr riscos para ter o que comer. Mas os governantes se esqueceram de chamar a atenção para a situação caótica do sistema de saúde. Pagaremos caro (“A quarentena virou bagunça”, 13 de maio).

José Evangelista

Guarulhos, SP (via Facebook)

O governo é desorganizado? Sim. É corrupto? Muito possivelmente. Mas quem está desrespeitando o pedido de isolamento social são os cidadãos, e não as autoridades.

Gabriel Cassoli

São Paulo, SP (via Instagram)

Como manter o confinamento se a maioria dos brasileiros trabalha para poder comer à noite?

Paulo Gomide

São Paulo, SP (via Instagram)

Nós, brasileiros, somos reflexo de nosso líder.

Marcia Fioreze Goulart

São Paulo, SP (via Instagram)

A culpa agora é do coronavírus? O Brasil sempre foi carente de saúde, educação e segurança.

Kalleu Lutor

São Paulo, SP (via Facebook)

SAÚDE MENTAL

Impossível conseguir dormir pensando na situação, na incerteza do futuro (“Uma luz no confinamento”, 13 de maio).

Alessandra Assis Almeida

Feira de Santana, BA (via Facebook)

Sou dentista e trabalho numa Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Minha sala fica em frente a um lugar de isolamento, e não é fácil. Vivemos numa panela de pressão, com altos e baixos emocionais. Sem apoio psicológico não sei o que seria de todos nós.

Fabiana Salgado

São Paulo, SP (via Facebook)

Estar resignado, agora, não é o mesmo que estar adaptado.

Tom Buck

Cruzeiro do Oeste, PR (via Facebook)

DORA KRAMER

Calma, a demissão de Sergio Moro não é o fim. Bolsonaro seguirá firme no combate à corrupção ao lado de Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto, Arthur Lira, Onyx Lorenzoni e Fabrício Queiroz (“Falso positivo”, 13 de maio).

Alex Sandro

Parelhas, RN (via Facebook)

SEBASTIÃO SALGADO

Lamentavelmente o governo federal mandou retirar onze obras de Sebastião Salgado que tinham sido doadas por ele à Funai e estão avaliadas em cerca de 1 milhão de dólares. É um total descaso com a vida, a arte e a cultura. Para onde estamos indo? (“Será um extermínio”, Conversa, 13 de maio).

Ana Teixeira

Ribeirão Preto, SP (via Facebook)

ANA CATARINE CARNEIRO

É lamentável e triste a realidade do nosso país. Há ódio e intolerância contra profissionais que deveriam ser exaltados pelo empenho e esforço na linha de frente (“A doença é a inimiga, não nós”, Primeira Pessoa, 13 de maio).

Ana Maria Soares

São Paulo, SP (via Facebook)

Ótimo o trabalho da PF ao identificar os agressores da enfermeira, caso contrário diriam que eram infiltrados. A classe da saúde merece todo o nosso respeito. Fiquei internado em um leito de UTI alguns anos atrás, e fui muito bem atendido. Esses profissionais têm toda a minha gratidão.

Carlos Oliveira

São Paulo, SP (via Facebook)

Triste ver profissionais de saúde sendo agredidos. Triste ver qualquer profissional sendo xingado no exercício de sua função. É inaceitável. Mas eles não são heróis. Exercem a profissão que escolheram e não trabalham de graça. Lembrando também que nessa área, como em outras, existem ótimos, bons, ruins e péssimos profissionais. Brasileiro adora um “endeusamento”.

Sandra Pastorim

Londrina, PR (via Facebook)

“A rotina doméstica sempre foi exaustiva, mas, como não é remunerada, dão pouco valor. Pratiquem em seus lares o trabalho em grupo que tanto defendemos nas empresas” (“Agora não, crianças”, 13 de maio).

Érica Costa

São Luís, MA (via Instagram)

POLÍCIA FEDERAL

A reportagem de VEJA (“Pura ilusão de controle”, 13 de maio) dá a entender claramente que, durante meu período como diretor-geral da PF, haveria proteção a políticos petistas, ao passo que existiria rigor contra os inimigos, aduzindo que eu teria antigas relações com o PT. Até ser convidado para o cargo, trabalhava há vários anos no Senado Federal, junto ao gabinete do senador Romeu Tuma (PFL/DEM). Portanto, a minha óbvia ligação à época era com um político opositor do PT. A afirmativa de que a PF não investigou o mensalão é falaciosa. Cumpríamos, por meio de um grupo de trabalho, as diligências requisitadas pelo STF e a PGR.

Paulo Lacerda, ex-diretor-geral da PF

Brasília, DF

