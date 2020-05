Leitor: a entrevista de Sergio Moro, Abilio Diniz e André Kalil

Assuntos mais comentados

SERGIO MORO

Eu acredito em Sergio Moro (“O mentiroso não sou eu”, 6 de maio).

Diego Reis

Rio de Janeiro, RJ (via Instagram)

Moro entrou juiz e saiu político.

Karen Hosa

São Paulo, SP (via Instagram)

Na briga entre Bolsonaro e Moro, prefiro esperar as cenas do próximo capítulo.

Darcy Simões

São Paulo, SP (via Instagram)

Moro jogou fora uma carreira extraordinária para apoiar o pior líder político do mundo.

Orlando Aliaga

Sorocaba, SP (via Instagram)

O brasileiro tem de parar de achar que existe um salvador da pátria, um mito, e de deixar todas as decisões nas mãos dele. Não basta votar e pronto, está tudo resolvido. Precisamos cuidar permanentemente do país.

Denis Lainor

Tucuruí, PA (via Instagram)

É tolice criticar Sergio Moro. Bolsonaristas, petistas, quem quer que seja: ele foi juiz, não se esqueçam. É óbvio que Moro articulou tudo, coletou provas. Quero me sentar no sofá e assistir a essa série que só o Brasil pode oferecer — perdeu, Netflix.

Jackson da Silva

Feira de Santana, BA (via Instagram)

Decepção total. Sergio Moro não pensou no Brasil.

Telma Lucas

Rio de Janeiro, RJ (via Instagram)

ABILIO DINIZ

Lendo a entrevista de Abilio Diniz nas Páginas Amarelas (“Toda crise tem fim”, 6 de maio), há uma pergunta que não quer calar: até quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, permanecerá no governo?

Leopoldo Serra

São Paulo, SP (via Instagram)

Digna de reconhecimento a excelente entrevista que VEJA fez com o empresário Abilio Diniz. Um empreendedor inteligente, culto, equilibrado, capaz de expor ideias sem ofender ninguém e com um conteúdo repleto de sabedoria e conhecimento de vida. Além da mensagem otimista e de conciliação, é louvável sua preocupação com a defesa da inclusão e do crescimento por meio da distribuição de renda. É um profissional de enorme valor para o país, vital para o atual momento de crise.

Tirone Meier

Joinville, SC

ANDRÉ KALIL

A sociedade brasileira deveria valorizar mais nossos profissionais. O doutor André Kalil é uma raridade mundial (“Um brasileiro no olho do furacão”, 6 de maio). Temos de aplaudi-lo por seu trabalho em torno do antiviral remdesivir.

João Santini

São Paulo, SP (via Instagram)

Diversos brasileiros competentes têm de sair do país, porque aqui não os deixam progredir. É lamentável. Eles reclamam, corretamente, da falta de segurança e de oportunidades.

Yven Guimarães

São Paulo, SP (via Instagram)

Bagé, sua cidade natal, tem muito orgulho de ti, doutor André Kalil.

Lilian Nog

Bagé, RS (via Instagram)

Precisamos de tempo ainda para conseguir um tratamento eficaz. Por ora, o melhor remédio é ficar em casa.

Vilma Sil

Teresina, PI (via Facebook)

ROCINHA

Moro na Rocinha e não consigo entender por que a negação do vírus. O mercado está mais cheio do que nos períodos de Natal e Ano-Novo. Mas, infelizmente, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco (“O vírus chega à favela”, 6 de maio).

Fran Silva

Rio de Janeiro, RJ (via Instagram)

Agora vocês entenderam que há gente que não pode parar porque precisa de dinheiro para sobreviver?

Juliana da Cunha Chíxaro

São Paulo, SP (via Instagram)

ISIS DE OLIVEIRA

Quando uma mulher se expõe e diz que sofreu violência doméstica, ela mostra que, por trás das estatísticas, há pessoas reais. Parabéns pela coragem de denunciar (“Ainda tenho muito medo”, Primeira Pessoa, 6 de maio).

Viviane Souza

São Paulo, SP (via Facebook)

“A diferença entre a gripe espanhola de 1918 e a Covid-19 é que a pandemia de hoje foi completamente politizada.” (“A pandemia imbatível”, 6 de maio)

David Fernando,

Mogi Guaçu, SP (via Facebook)

MARCELO MAGNO

Lembro do depoimento do apresentador Marcelo Magno quando trabalhou como âncora no JN em um fim de semana. Recordo-me da felicidade que ele disse ter sentido por estar realizando um sonho (“Graças a Deus, renasci”, Primeira Pessoa, 29 de abril).

João Paulo Silva

Araraquara, SP (via Facebook)

Emocionante relato.

Rafael Novato

Uberlândia, MG (via Facebook)

Publicado em VEJA de 13 de maio de 2020, edição nº 2686