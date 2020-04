Leitor: Cloroquina, Marcelo Adnet e Stênio Garcia

Assuntos mais comentados

RADICALISMO, NÃO

O bom senso e o equilíbrio ganharam força. O extremismo está perdendo espaço. Houve de fato uma ruptura com a dinâmica anterior. Parabéns pela capa de VEJA. Acertaram em cheio (“Infectado pela realidade”, 15 de abril).

Eduardo Sotto Maior

São Paulo, SP (via Instagram)

É hora de a ciência tomar a frente das discussões, seja no campo da medicina, seja no terreno da tecnologia, seja na política. Chega de figuras bizarras dando o tom, à direita ou à esquerda.

Eder Roberto Vaz

Goiânia, GO (via Instagram)

Nas redes sociais, infelizmente, continuam as rivalidades, o individualismo e a busca de mitos salvadores.

Lucia Salvari

São Paulo, SP (via Instagram)

Os radicais sempre vão existir, mas agora talvez em menor número.

Benjamin Andrada Franklin

São Paulo, SP (via Instagram)

Parabéns pela capa de VEJA, o mais bem-acabado retrato do momento que estamos vivendo no Brasil.

Rejane Oliveira

São Paulo, SP (via Instagram)

CLOROQUINA

Os médicos e os ricos podem tomar com facilidade a cloroquina. O problema, como sempre, é dos pobres (“A droga da ideologia”, 15 de abril).

Patricia Paesanti

Toledo, PR (via Instagram)

Quem vai seguir a receita do doutor Bolsonaro? Eu não.

Fernando Ornellas

São Paulo, SP (via Instagram)

Há outras medicações em estudo, não entendo o motivo desse “endeusamento” da cloroquina. Os artigos que demonstram sua eficácia são fraquíssimos. É o desespero de ter no que se agarrar. Mas é compreensível na situação atual.

Bruno Zarpelon

Maringá, PR (via Instagram)

O negócio da cloroquina é o seguinte: você está a bordo de um avião que está caindo, e tudo leva a crer que todos morrerão. De repente, acha uma caixa com a inscrição: “Paraquedas não testado pelo Inmetro”. Você grita para a turma: “Vamos usar para escapar?”. E alguém lá do fundo avisa: “Melhor não, quem garante que vai dar certo?”.

Leonardo Torres

São Paulo, SP (via Instagram)

MARCELO ADNET

Gosto do Marcelo Adnet como pessoa jurídica (comediante), não como pessoa física (vida particular), mas é muita cretinice criticá-lo por ter revelado um assunto tão delicado e triste. A declaração de que foi abusado na infância (“O humor é terapêutico”, Páginas Amarelas, 15 de abril) pode ser útil para quem passou por drama semelhante. Acho, sim, que Adnet foi muito feliz e corajoso ao expôr sua história.

Wilmondes Ferreira Cavalcanti

Cuiabá, MT (via Facebook)

Só quem passou por uma situação dessas sabe quanto é difícil e doloroso. Para quem vê a batalha de fora, é fácil minimizar e ridicularizar a dor do outro, como vi acontecer nas redes sociais depois que Adnet revelou seu segredo a VEJA. Não adianta falar de empatia se ela inexiste.

Marian Brito

São Paulo, SP (via Facebook)

STÊNIO GARCIA

Com relação à matéria “O velho perde o valor” (Primeira Pessoa, 15 de abril), em que o ator Stênio Garcia me acusa de tê-lo demitido da TV Globo, tenho a dizer que ele está absolutamente enganado, além de mal informado. Apesar do meu cargo de diretor-geral de Dramaturgia, não cabe a mim admitir ou demitir quem quer que seja, e muito menos um ator consagrado em seus gloriosos 87 anos. É até infantil imaginar que eu possa ter tomado uma medida tão extrema, desrespeitando seu brilhante currículo, por uma vingança mesquinha de algo de caráter absolutamente particular, que aconteceu há mais de cinquenta anos e que não me diz respeito. Esclareço que, em todos esses anos em que comando o departamento, apesar de ter me empenhado várias vezes para que isso acontecesse, nenhum autor e apenas um diretor solicitou Stênio Garcia para uma escalação; foi prontamente atendido, o que pode ser verificado na série inédita Filhas de Eva. Aproveito para lembrar que, se a TV Globo tivesse preconceito contra profissionais mais velhos, Fernanda Montenegro, Glória Menezes, Tarcísio Meira, Francisco Cuoco, Laura Cardoso, Susana Vieira, Lima Duarte e até eu, entre muitos outros, já teríamos sido dispensados.

Silvio de Abreu

Rio de Janeiro, RJ

“As lives de artistas da televisão e da música estão ajudando mais o povo do que os políticos.” (Veja Essa, 15 de abril)

Guilherme Grandi Lanchoti Brodowski, SP (via Facebook)

Publicado em VEJA de 22 de abril de 2020, edição nº 2683