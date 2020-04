Leitor: Janaina Paschoal, Rubens Ometto e as mortes por Covid-19

Assuntos mais comentados

– Reportagem de capa (distanciamento social)

– Janaina Paschoal

– Rubens Ometto (Páginas Amarelas)

– As mortes por Covid-19

– Economia

QUARENTENA

Máscaras para todos, muita higiene e isolamento dos vulneráveis, e vamos trabalhar para vencer as adversidades dessa pandemia (“Quando vamos abrir as portas?”, 8 de abril).

Alexandre Lima

Guarujá, SP (via Instagram)

Para diminuir a ansiedade e a tensão, é preciso dar conta do hoje a cada dia. Não haverá amanhã sem hoje, nem depois sem agora. Portanto, o mais sensato é preencher seu dia da melhor forma possível. Pense em coisas que só dependem de você para realizar. Pensar em problemas que estejam além de suas possibilidades não é inteligente. A vida só acontece no presente.

Lívia Ghomes

Rio de Janeiro, RJ (via Instagram)

Até quando? Até começar a faltar comida para as pessoas. Daí veremos como o ser humano se comporta no caos.

Adriano Renato Abreu

São Paulo, SP (via Instagram)

O difícil é cada um fazer a sua parte. Aqui em Carapicuíba, onde moro, o povo pensa que isolamento social é férias. Está todo mundo passeando nas ruas.

Virginia Camargo

Carapicuíba, SP (via Instagram)

Prezado ministro da Saúde, doutor Luiz Henrique Mandetta, os cães ladram e a caravana passa. Não desista de “nós”, dentro ou fora do governo.

Tania Tavares

São Paulo, SP

JANAiNA PASCHOAL

O cara estava há trinta anos no Congresso, não fez nada útil, falou absurdos várias e várias vezes, e só agora é que não dá para apoiar? Me poupe (“Falta grandeza”, Conversa, 8 de abril).

Saulo Camelo

Fortaleza, CE (via Instagram)

Outra que se elegeu na rabeira de Bolsonaro.

Marcio Pereira Souza

São Paulo, SP (via Instagram)

O arrependimento é um ato de grandeza.

Franzé Bezerra de Menezes

Fortaleza, CE (via Instagram)

Os iguais se atraem — ou se destroem.

Silvania Morais Santos

São Paulo, SP (via Instagram)

RUBENS OMETTO

E quem disse que tudo parou? Os serviços essenciais continuam, sim (“Ponto de equilíbrio”, entrevista de Páginas Amarelas, 8 de abril).

Everli Cristiane Dumas

São Paulo, SP (via Instagram)

O empresário Ometto tem razão. O Brasil precisa voltar a trabalhar, com responsabilidade contra o vírus.

Eurico Oliveira Constantino

São Paulo, SP (via Instagram)

AS VÍTIMAS NOMEADAS

Eu sempre digo que, por trás de cada morte, há uma pessoa e uma família. Toda vida importa, e não podemos tratar essas perdas como estatística (“Eles não são apenas números”, 8 de abril).

Thais Sousa

São Paulo, SP (via Instagram)

“Um país tão pobre como a Índia é mais politizado e consciente que o Brasil.” (“O jeito gentil de mostrar o perigo”, Imagem da Semana, 8 de abril) Aline Izaiane, São Paulo, SP (via Instagram)

CONJUNTURA

Tributar altas rendas e patrimônios progressivamente, regulamentar o imposto sobre grandes fortunas, reinstituir tributação de lucros e dividendos, desonerar o consumo e a produção. Se não fossem “ideias de comunista”, poderiam ser alternativas de receita para instrumentalizar o SUS e socorrer os mais vulneráveis neste momento, em vez de se insistir na cantilena de contrapor a saúde à economia (“O caminho da recuperação”, 1º de abril).

Franciscarlos Diniz

Brasília, DF

Os 50+ passaram de invisíveis a protagonistas. Hoje são o principal grupo de risco; amanhã, no mundo pós-revolução coronavírus, serão um enorme perigo para a sociedade se ela não valorizar o conhecimento, a experiência e o potencial de consumo desse grupo etário, sem falar que já somam mais de 55 milhões de pessoas no Brasil. Precisamos integrar as características mais relevantes de cada grupo etário para a construção de uma sociedade realmente plural e inclusiva, rica na diversidade, saudável em seus propósitos e fortalecida em seus valores.

Mauro Wainstock

Rio de Janeiro, RJ

Esclarecedora a análise dos efeitos próximos e remotos do coronavírus na economia. A melhor informação foi a possibilidade de os funcionários públicos darem sua contribuição, visto que até o momento quem mais se prejudicou, ou quem mais contribuiu para o isolamento social, foram os trabalhadores da iniciativa privada, que viram seus ganhos se reduzir muito.

Ana Esther Freire

Belo Horizonte, MG

Publicado em VEJA de 15 de abril de 2020, edição nº 2682