Leitor: Profissionais de saúde, Mandetta e distanciamento social

O EMPENHO DA CLASSE MÉDICA

Meu herói usa jaleco branco (“Os heróis em ação”, 25 de março).

Bella Bel

Manaus, AM (via Instagram)

Os profissionais de saúde mereciam ganhar salários muito mais altos — e não os jogadores de futebol e alguns artistas, que recebem milhões.

Luan Testo

São Paulo, SP (via Instagram)

Tenho um sonho: que a classe médica que trabalha no dia a dia dos hospitais seja mais valorizada e mais respeitada, com horários de plantões mais dignos, depois que esse pesadelo passar.

Dani Cortês Cintra

São Paulo, SP (via Instagram)

Cotidiano heroico é o dos hospitais públicos, onde os equipamentos são escassos e o fluxo de pacientes é muito maior.

Rodrigo Araújo

São Paulo, SP (via Instagram)

Se o Hospital Albert Einstein já tinha planejamento contra o coronavírus desde janeiro, sabendo o que houve na China, por que nossos governantes deixaram o Carnaval acontecer?

Leandro Santoro

São Paulo, SP (via Facebook)

Se em nenhum dos melhores hospitais do país há roupas de proteção específicas para os profissionais de saúde lidarem com o vírus, imagine no resto do país.

Cássia Martins

Unaí, MG (via Facebook)

COTIDIANO

Se nem na Europa estão respeitando as medidas de distanciamento social, imagine no Brasil (“Toque de recolher”, 25 de março).

Guilherme Alves

Goiânia, GO (via Instagram)

A Alemanha já demonstrou que, além do isolamento social, é preciso aumentar a quantidade de testes para detectar a Covid-19 e contar com hospitais equipados. Os alemães têm, até agora, a menor taxa de letalidade da doença respiratória. É um exemplo a seguir.

Carla Samya

Recife, PE (via Instagram)

GOVERNADORES

Sou do Rio de Janeiro e discordo do governador Wilson Witzel em muita coisa. Mas acho que ele tomou as medidas certas, de cuidado com a epidemia, ocupando o espaço deixado pelo presidente Bolsonaro. Witzel subiu no meu conceito (“Mais saúde, menos política”, 25 de março).

Antonio Pereira

Rio de Janeiro, RJ (via Instagram)

O governador João Doria está me enchendo de orgulho.

Marcela Estrela

São Paulo, SP (via Instagram)

BRASÍLIA

O ministro Luiz Henrique Mandetta está fazendo um trabalho magnífico, sem coloração ideológica, não é de esquerda nem de direita (“O poder em quarentena”, 25 de março).

Angela Costa

Natal, RN (via Instagram)

Proponho um desafio, em tempo de coronavírus: elogiar o trabalho de uma pessoa sem atacar a outra.

Alberto Monteiro

Teresina, PI (via Instagram)

RELIGIÃO

Abrir os templos e as igrejas, sim, mas para acolher os moradores que aceitarem abrigo, dando-lhes o mínimo de higiene para que sobrevivam à pandemia. Há templos com capacidade para mais de 5 000 pessoas — ou 1 000, para que não fiquem próximas umas das outras. (“Dilemas da fé”, 25 de março)

Eduardo Junqueira

Curitiba, PR (via Facebook)

Evitar aglomerações, qual é a dúvida? Sabe-se que na Coreia do Sul um dos contaminados esteve em um culto e transmitiu o vírus para pelo menos 1 000 pessoas.

Fernando André Becker

Santa Cruz do Sul, RS (via Facebook)

RAPHAEL MONTES

Em momentos de tensão aprendemos a ser menos oportunistas e mais atentos às oportunidades de aprimorar quem somos. Em tempo de isolamento, que saibamos ser menos solitários e mais solidários (“O lado bom do coronavírus”, 25 de março).

Leonardo Lourenço

São Paulo, SP (via Instagram)

Não gostaria de ser pessimista, mas acho que não acontecerá nada depois dessa epidemia.

Rogério Rangel

São José dos Campos, SP (via Instagram)

Espero que as pessoas entendam uma verdade: nós, seres humanos, somos a epidemia para a natureza e os animais.

Gabriela Kratz

Camboriú, SC (via Instagram)

“A Itália é o Brasil da Europa. Há corrupção dos governantes, descaso com a saúde e os cidadãos, orgulhosos, são negligentes.” (“O dia em que a Terra parou”, 25 de março) Jhonny Oliveira, Chapecó, SC (via Facebook)

MACHISMO ON-LINE

São um bando de filhinhos da mamãe, mal-educados, mal informados, sem muito que fazer e intolerantes a qualquer tipo de frustração. Por isso são rejeitados pelas mulheres. Como chamá-los? Malas sem alça (“Machistas radicais”, 18 de março).

Celia Putini

São Paulo, SP

WALCYR CARRASCO

Nunca gostei de novelas, e por isso nunca dei muita atenção a Walcyr Carrasco (“Quem pode falar de Marielle?”, 18 de março). Até começar a ler sua coluna em VEJA. Sou teólogo de formação e fui pastor batista, o que me distanciaria do autor. Mas que agradável surpresa! Tornei-me admirador de seu texto, de sua coerência ao tratar de temas espinhosos. É sempre minha primeira leitura na revista. Com ele aprendo que compreensão e respeito são o caminho para aceitar o outro.

Alessandro Alcântara de Mendonça

Brasília, DF

Publicado em VEJA de 1 de abril de 2020, edição nº 2680