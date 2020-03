Leitor: Sergio Moro, brasileiros expulsos dos EUA e sex shops

Assuntos mais comentados

– Brasileiros expulsos dos Estados Unidos

– Sergio Moro e o STF

– O politicamente correto na moda

– Daniel Craig (Páginas Amarelas)

– Sex shops

DEPORTADOS

Se fossem criminosos, eu até entenderia a atitude das autoridades dos Estados Unidos de algemar e expulsar. Mas são trabalhadores que, de um modo ou de outro, contribuíam com impostos, fazendo a economia americana circular. Seria mais bonito um programa de inserção (“Barrados na América”, 11 de março).

Bryan Menezes

Recife, PE (via Instagram)

Parabéns ao governo americano pela atitude. Eu, como brasileiro, respeito a decisão soberana do país de apertar a fiscalização sobre a entrada clandestina nos Estados Unidos.

Flávio Azevedo

São Paulo, SP (via Instagram)

Errado o presidente americano Donald Trump não está.

Weider Rodrigues

Caldas Novas, GO (via Instagram)

SERGIO MORO

Onde o atual ministro da Justiça, Sergio Moro, estiver, estaremos bem (“Mudança de rota”, 11 de março).

Bethania Machado

São Paulo, SP (via Instagram)

Moro não tem competência para uma cadeira tão pesada como a do Supremo Tribunal Federal.

Pedro Brito

Vitória, ES (via Instagram)

ALON FEUERWERKER

O articulista Alon Feuerwerker retrata com sutileza o momento pândego em que vivemos, especialmente no campo político-ideológico (“As melancias e o caminhão”, 11 de março). Em plena era cibernética, adentramos na fase da imbecilidade, alimentada pela intolerância, que é sinônimo de deselegância.

Belmiro Deusdete

Alagoinhas, BA

ELEIÇÕES NOS EUA

Bernie Sanders elogia Fidel Castro e a União Soviética. Só esse fato já o faz perdedor (“A virada democrata”, 11 de março).

Thiago dos Santos

Porto Alegre, RS (via Instagram)

SÃO FRANCISCO

A questão não é a grande quantidade de dinheiro. O problema é a grande quantidade de dinheiro nas mãos de poucas pessoas (“Tão rica e tão desigual”, 11 de março).

Rafael Coutinho

Natal, RN (via Facebook)

TOMARA QUE CAIA

Se continuarmos com o patrulhamento em nome de práticas políticas supostamente corretas, em breve nos tornaremos uma sociedade desfigurada. “Tomara que caia” não é apelido grosseiro ou tendencioso de uma roupa — é um clássico da moda eternizado por Rita Hayworth no filme Gilda, como apontou a reportagem (“Tomara que não caia”, 11 de março).

Luiz Siqueira

Rio de Janeiro, RJ (via Facebook)

Agora só falta mudar também o nome do criado-mudo, porque é politicamente incorreto.

Dylla Teixeira

Maceió, AL (via Instagram)

Que bobagem. Ninguém fica torcendo para a blusa cair, muito menos pensa nessa possibilidade ao se referir a essa roupa.

Solange Maria Fanhani

Maringá, PR (via Instagram)

Há muita gente reclamando do politicamente correto, mas as mudanças ao longo dos anos são sempre necessárias. Não fosse assim, até hoje estaríamos dizendo “vossa mercê”.

Sol Magalhães

São Paulo, SP (via Instagram)

BOND, JAMES BOND

Daniel Craig (“Adeus, James Bond”, Páginas Amarelas, 11 de março), na minha opinião, foi o melhor 007. Sean Connery não conta, é como Pelé.

José Luiz Miranda da Costa

São Paulo, SP (via Instagram)

Feminismo nos filmes da franquia 007 não dá. Vão acabar sepultando o personagem.

Jourdan Batista

São Paulo, SP (via Instagram)

SEXO

É maravilhoso para nós, mulheres, nos ver com o poder de nos divertir como quisermos. É engraçado perceber como essa possibilidade causa incômodo, sobretudo aos homens machistas (“Prazer high-tech”, 11 de março).

Valéria Vieira

São Paulo, SP (via Instagram)

“Precisamos de mais ONGs que recolham e tratem os animais de estimação. Eu cuido e ajudo quem cuida.” (“Como cães e gatos”, 11 de março) Maria Helena Jobim, São Paulo, SP (via Facebook)

AMBIENTE

Quem ameaça o ecossistema somos nós, seres humanos, e não os hipopótamos da Colômbia (“Um incômodo de peso”, 11 de março).

Manuela Oliveira

São Paulo, SP (via Instagram)

COMPORTAMENTO

Se já não podemos usar os filtros do Instagram, então também não podemos mais usar maquiagem (“Abaixo a beleza virtual”, 11 de março).

Carolina Carvalho Vercesi

Teresópolis, RJ (via Instagram)

Publicado em VEJA de 18 de março de 2020, edição nº 2678