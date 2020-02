Leitor: Regina Duarte, a esquerda sem rumo e a babá milionária

Assuntos mais comentados

O PT APRISIONADO POR LULA

Não há novidade alguma na postura do PT. Ele padece de orgulho exacerbado, tem sede de exclusivismo da virtude e do poder (“Perdidos no espaço”, 12 de fevereiro).

Josimar Candido

João Pessoa, PB (via Facebook)

Na década de 80, Leonel Brizola já alertava sobre o “sapo barbudo”. Tantos anos depois, percebemos que o velho caudilho tinha razão. Pena não terem dado ouvidos a ele.

George De Marco

São Paulo, SP (via Facebook)

O poder cega as pessoas. Somado à vaidade, não tem como dar certo. Lula achou que ao sair da cadeia viraria o maior mártir do Brasil. Não foi o que aconteceu.

Alexandre José Motta Gabriel

Goiânia, GO (via Facebook)

REGINA DUARTE

A Secretaria Especial de Cultura é apenas um trabalho. Não nos esqueçamos daquela frase: “Você, que reclama do que está feito, deveria ter aparecido na hora de fazer. Assinado: quem fez quando ninguém queria fazer”. Deixemos de reclamar de Regina Duarte. Ela apenas aceitou um desafio — o de fazer aquilo em que acredita pelo país em que vive (“Paz familiar”, Gente, 12 de fevereiro).

Osmar Sanches

São Paulo, SP (via Facebook)

BABÁ MILIONÁRIA

Algumas pessoas acham que ser babá é só trocar fralda. Já não é assim faz muito tempo. Além da responsabilidade imensa — cuidar de um filho que não é seu —, há o aspecto pedagógico (“A babá de 1 milhão de reais”, 12 de fevereiro).

Daiana Chagas

Porto Alegre, RS (via Facebook)

Sou babá aqui em Boston e ganho bem mais do que muita gente com degree aí no Brasil. Mas trabalhar para as Kardashian? Nem por 1 milhão de dólares. Vocês não têm ideia do que as babás delas passam.

Celia Oliveira

Boston, Estados Unidos (via Facebook)

“Os democratas americanos estão tão desorientados quanto a esquerda brasileira.” (“À procura de um nome”, 12 de fevereiro)

Wendell Nogueira Leopoldina, MG (via Facebook)

PRIMEIRA PESSOA

A imagem do Flamengo só piora. Observação: sou flamenguista (“Essa dor não me deixa”, Primeira Pessoa, 12 de fevereiro).

Ricardo Santos

Rio de Janeiro, RJ (via Facebook)

ABSTINÊNCIA SEXUAL

Deveria existir um dispositivo legal que impedisse expoentes religiosos de ocupar cargos públicos, em obediência à nossa Constituição, que professa a laicidade do Estado, permitindo a adoção de princípios éticos livres de preconceitos. A Carta ao Leitor de VEJA de 5 de fevereiro, “Quando a fé move o Estado”, aborda com inteligência a proposta da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, pastora da Igreja Batista, de impor a abstinência sexual como meio para evitar a gravidez indesejada. Enquanto tamanho absurdo está acontecendo no Brasil, na Inglaterra e em outros países o problema vem sendo resolvido por meio de um programa exemplar de educação sexual nas escolas, em parceria com as famílias, que diminuiu significativamente o número de meninas grávidas e de abortos entre as adolescentes, sem medo de ser felizes.

Salvatore D’Onofrio

São José do Rio Preto, SP

A maternidade precoce é uma questão de vital importância, e não pode ser ignorada. Mas o bom caminho não é o fundamentalismo evangélico.

Luiz Mario Abbott

Rio de Janeiro, RJ (via Facebook)

Ministra, o que a senhora propõe já foi tentado na Europa durante a Idade Média, e não deu certo.

Renato Moraes

Recife, PE (via Facebook)

Ideia inovadora e eficaz. Como nunca ninguém pensou em alertar adolescentes para não transarem, de modo a evitar a gravidez? Muito bom ver o dinheiro público sendo empregado em coisas úteis.

Karolina Portela

Osasco, SP (via Facebook)

MACHISMO TÓXICO NO BBB

Mas o que fazer se o povo gosta de baixarias e dá audiência (“A radiação dos ‘chernoboys’”, 12 de fevereiro)? Há um aparelho chamado controle remoto. Graças a Deus, faço bom uso do meu.

Rita de Cassia Cavalcanti Santos

Recife, PE (via Facebook)

KIRK DOUGLAS

Eu, com meus 80 anos, tive o privilégio de acompanhar os trabalhos desse mito. Velhos tempos. Descanse em paz, guerreiro, você foi único (“O gladiador da era de ouro de Hollywood”, Datas, 12 de fevereiro).

Aldair Santos

São Paulo, SP (via Instagram)

DOPING TECNOLÓGICO

Preciso de um tênis desse, que concede mais velocidade, para não chegar atrasado ao serviço (“De quem é o recorde?”, 12 de fevereiro).

Luiz Carlos Junior

São José do Rio Preto, SP

(via Facebook)

JOJO RABBIT

Parabéns ao diretor, roteirista e ator Taika Waititi. Ele fez uma crítica feroz ao nazismo do modo mais difícil e contundente: fazendo tudo parecer piada (“Riso provocador”, 12 de fevereiro).

Carlos Henrique Morais Fogaça

Goiânia, GO (via Facebook)

