Leitor: Regina Duarte, Roberto Justus e Michael Phelps

Assuntos mais comentados

– Regina Duarte e a pasta da Cultura

– Roberto Justus (Páginas Amarelas)

– Michael Phelps (Primeira Pessoa)

– Evangélicos e o Fisco

REGINA DUARTE

Regina, pense muito antes de aceitar a empreitada na Secretaria ou Ministério da Cultura (“A rainha da sucata”, 29 de janeiro). Você pode ser mais uma vítima de Bolsonaro, que a usará como farol, tal como fez com o juiz Sergio Moro, prometendo e não cumprindo, usando e descartando.

Cesar Bess

Curitiba, PR (via Facebook)

Regina Duarte perdeu visibilidade na televisão e quer retomar a vitrine de alguma forma. O governo é uma ótima opção — mas atenção, porque será diferente das novelas.

Junior Martins

São Paulo, SP (via Facebook)

ROBERTO JUSTUS

Apesar de o apresentador afirmar que idade é um estado de espírito e que seu médico lhe deu saúde equivalente à de um homem de 30 anos, seu pensamento e visão sobre relacionamento são retrógrados (“O eterno aprendiz”, entrevista de Páginas Amarelas, 29 de janeiro).

Anelise Durante Pagani

São Paulo, SP

Roberto Justus, com todo o seu conhecimento, tem medo de fazer vasectomia, medo de “ficar cortando fios aqui embaixo”, como disse na entrevista. Prestou desserviço. Ficou evidente, nas entrelinhas, o velho machão.

Célia R.B. Putini

São Paulo, SP

Surpreendi-me e gostei da entrevista com Justus. Inicialmente achei-o soberbo e um pouco grosseiro. Após refletir brevemente, observei que ele foi apenas honesto nas respostas. Respostas essas que indicam uma pessoa de poder, que conhece exatamente suas virtudes e limitações.

Jorge Henrique Cavalcante Duete

São Paulo, SP

Impressionante a entrevista de Roberto Justus nas Páginas Amarelas de VEJA. Revelou o mais puro machismo. O homem precisa respeitar a mulher porque ela é mãe do seu filho? Só por isso?

Stela Regina de Oliveira Andrade

Belo Horizonte, MG

EVANGÉLICOS E O IR

Publicidade

Os bonitos não pagam seus débitos. Agora, imagine se um fiel deixar de pagar um imposto ou mesmo o dízimo. Ele se ferra rapidinho (“Pastores na cova do leão”, 29 de janeiro).

Cris Resende

Poá, SP (via Facebook)

A doutrina que eu sigo é a do pagamento de todos os impostos em dia — água, luz, IPTU etc.

Flávio Vicente de Souza

Piracicaba, SP (via Facebook)

“Ela é de uma garra impressionante. Arrasa.” (“A conquista da América”, 29 de janeiro)

Paulete Najberg

São Paulo, SP (via Instagram)

MICHAEL PHELPS

As histórias de vencedores são fantásticas (“Treinei nos 365 dias do ano”, Primeira Pessoa, 29 de janeiro).

Elizabeth Viana

São Paulo, SP (via Instagram)

Cada escolha uma renúncia, ou, em outras palavras, não tem almoço grátis.

Luck Lima

Santos, SP (via Instagram)

Phelps é a prova de que só talento não resolve.

Ana Elizabeth Martins Reis

São Paulo, SP (via Instagram)

CORONAVÍRUS

Será que os produtos da China estão saindo de lá contaminados? Mesmo lendo a origem das coisas antes de comprar, nessa semana dei bobeira — em casa é que percebi o Made in China (“O medo de uma epidemia”, 29 de janeiro).

Katia Aragão

São Paulo, SP (via Instagram)

MAKSOUD

Publicidade

Com referência à matéria intitulada “Quatro tradicionais hotéis brasileiros que enfrentam dias difíceis”, de 22 de janeiro, o Maksoud Plaza informa que a morte do fundador não implicou um aumento de dificuldades para o hotel. A estratégia não está mais atrelada ao luxo e glamour pelos quais era conhecido na década de 80. Hoje, o Maksoud Plaza é um hotel upscale e vem investindo em melhorias e inovação. Em 2019, registrou faturamento histórico de 7,1 milhões de reais mensais (em comparação a 3,2 milhões de reais em 2014). Em 2020, o hotel comemora quarenta anos e diversas ações vêm sendo apresentadas aos hóspedes, clientes e amantes da marca.

Karina Brandford

Gerente de Comunicação e Marketing do Maksoud Plaza

São Paulo, SP

PAULO GUSTAVO

Ri demais com Minha Mãe É uma Peça 3 (Sobe, 29 de janeiro)

Nayala de Souza Ferreira Maia

Recife, PE (via Instagram)

Ótimo! Aos críticos, insatisfeitos e de mal com a vida, resta o choro.

Cassia Dias

São Paulo, SP (via Instagram)

SERGIO MORO

Devemos agradecimentos ao juiz Sergio Moro por trazer esperança ao povo brasileiro, cansado de tanta tapeação de quadrilheiros que roubam o dinheiro público. Como diz o grande apresentador Boris Casoy, “é preciso passar este país a limpo” (“O doutor anti-­Moro”, 27 de novembro de 2019).

Joel Domingos Demattê

São Carlos do Ivaí, PR

Publicado em VEJA de 5 de fevereiro de 2020, edição nº 2672