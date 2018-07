Assuntos mais comentados

Os conflitos que ameaçam a Lava-Jato no STF (capa)

Padres católicos migram para a Igreja Anglicana

Copa da Rússia

O sufoco da classe média para pagar o plano de saúde

António Damásio (Entrevista)

A LAVA-JATO E O STF

Excelente a capa com Gilmar Mendes gargalhando. É um retrato perfeito da tragédia nacional.

Pedro Luiz de Oliveira Costa Neto

São Paulo, SP

A capa da edição 2 589 de VEJA (“Dirceu solto.”, 4 de julho) retrata com maestria a face do escárnio. O riso debochado do ministro Gilmar Mendes é um tapa na cara do cidadão de bem. Até quando, em nome da democracia, teremos de conviver com essa trupe formada por ele, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli? Urge a criação de mecanismos que modifiquem as normas para a indicação dos ministros e estabeleçam um período de mandato razoável para eles, pois aturar esses senhores até completarem 75 anos não será fácil.

Noel Bustorff

Por e-mail

Quando uma criança perguntar o que é “escárnio”, bastará mostrar a foto da capa da edição 2 589 de VEJA. Nota 1 000!

Alcioni Ribeiro

Por e-mail

Ao deparar com a imagem asquerosa, cínica e repulsiva na capa de VEJA, lembrei-me de um antigo ditado: “Quem ri por último ri melhor”, senhor Gilmar Mendes!

Maria do Rocio de Pinho Teixeira

Curitiba, PR

RELIGIÃO

DISSIDENTE – O ex-padre católico Benedito Alves, hoje reverendo da Catedral Anglicana de São Paulo: “O celibato é hipocrisia” DISSIDENTE – O ex-padre católico Benedito Alves, hoje reverendo da Catedral Anglicana de São Paulo: “O celibato é hipocrisia”

Em um mundo de aparências, o reconhecimento do homem em sua fragilidade nos faz crer que somos todos iguais por debaixo das máscaras (“Cansados da solidão”, 4 de julho).

Elisa Del Passo

Por e-mail

A Igreja Católica forma seus padres e os ordena sem esconder que a castidade é um dos votos fundamentais e obrigatórios. Os exemplos trazidos são de ex-padres que resolveram romper seus votos. Causa estranheza atribuir a saída deles à hipocrisia da Igreja Católica e a padres invejosos. Pessoas que passaram anos quebrando seus votos deveriam ter assumido seus erros e escolhido sair.

Eduardo M. Pedrini

São Paulo (SP), via smartphone

A Igreja Católica tem seus dogmas, e quem escolhe o sacerdócio submete-se a eles. Não reconhecer seus erros e imputar a culpa a terceiros é que me parece hipocrisia! Suzana Silva, Pouso Alegre, MG

É uma honra para a Catedral Anglicana de São Paulo ser uma casa de inclusão para sacerdotes com fé mas que buscam uma nova forma de viver sua vocação.

Aldo Quintão

Reverendo

Catedral Anglicana de São Paulo

São Paulo (SP), via smartphone

COPA

Nesta Copa, que tem o VAR como a maior “estrela”, não duvido de mais nada — nem mesmo de um campeão inédito (“Caindo na rede”, 4 de julho)!

Sidclei Soares

Fortaleza, CE

É lamentável a atuação de Neymar nos jogos do Brasil. Estamos transmitindo ao mundo a imagem de um país sem moral, que passa a mão na cabeça de um moleque mimado e desequilibrado que, por onde anda, só arruma confusão e discórdia.

Patricia Fernandez

São Paulo, SP

PLANO DE SAÚDE

Na reportagem “A saúde virou um fardo” (4 de julho) consta que “9,1 milhões de brasileiros pagam integralmente o custo para utilizar um plano individual”. Mas isso também se dá com boa parte dos 38 milhões que têm plano coletivo. A mensalidade é cara, e os reajustes, extremamente abusivos. O consumidor do plano de saúde e seguro-saúde no Brasil não sabe o que vai ocorrer no futuro — se poderá pagar a mensalidade ou se terá o contrato rescindido pela operadora. A única solução seria o controle da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sobre os planos coletivos.

Katia Christina Elias Gomes Pires

Presidente Prudente (SP), via smartphone

São absurdos esses reajustes bem acima da inflação autorizados pela ANS. Com certeza, há dinheiro sujo por trás disso. Polícia Federal, investigue a ANS!

Vicente Lasalvia

Por e-mail

ANTÓNIO DAMÁSIO

Meus sentimentos já estão à flor da pele para ler quanto antes A Estranha Ordem das Coisas, o novo livro do brilhante neurocientista português António Damásio, entrevistado nas Páginas Amarelas (“O impacto do sentir”, 4 de julho).

Raul Silvestre Costa

Salvador, BA

O renomado neurocientista português António Damásio não revela nenhuma novidade científica em sua entrevista e ainda comete equívocos teóricos. Não é verdade que “houve no século XX uma tendência intelectualista. Dava-se valor à razão, mas considerava-se que o afeto era algo que não merecia estudo”. No fim do século XIX, a psicanálise, disciplina criada por Freud, já havia realizado o mais profundo estudo dos afetos, em que levava em conta também seus aspectos neurológicos e psicossomáticos. Além disso, ao longo de todo o século XX, a psicologia produziu centenas de experimentos e estudos teóricos sobre as emoções e os sentimentos. Damásio ignora tudo isso e se apresenta como o inventor da roda.

José Roberto Sales

Varginha, MG

JUSTIÇA

Em relação à Operação Bastilha, realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal em 17 de junho, esclareço, em nome de meu cliente Luiz Estevão, os seguintes pontos: 1) como já informado anteriormente, os documentos encontrados na biblioteca e que se referem a Luiz Estevão ingressaram na unidade prisional de maneira formal e após a prévia inspeção pelas autoridades competentes; 2) conforme decidido pela Vara de Execuções Penais (VEP), sem recurso do Ministério Público, o preso tem direito ao recebimento e à guarda dos próprios papéis; 3) todos os documentos se referem a processos judiciais de Luiz Estevão; 4) a anotação de José Dirceu mencionada na reportagem diz respeito, apenas e tão somente, a uma solicitação que ele queria reiterar a Luiz Estevão para que lhe fosse fornecido um modelo de requerimento já protocolado para a visita de seus netos; 5) José Dirceu pretendia se utilizar de argumentos semelhantes para requerer a visita de sua filha menor de idade (7 anos); 6) tal possibilidade está prevista na Lei de Execuções Penais, em especial em razão de a ala da unidade prisional abrigar dezenas de internos condenados por crimes sexuais contra menores; 7) não houve e não se cogitou de qualquer privilégio; 8) de igual forma, Luiz Estevão vem mantendo comportamento exemplar no cumprimento de sua pena, o que já ficou demonstrado em situações anteriores (“O novo ‘Primeiro Comando da Capital’ ”, 27 de junho).

Marcelo Bessa

Advogado de Luiz Estevão

Por e-mail

Publicado em VEJA de 11 de julho de 2018, edição nº 2590