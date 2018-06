A criação da Petrobras (“O gigante e o jeitinho”, 6 de junho) foi muito importante para o Brasil adquirir conhecimento sobre a exploração e o beneficiamento de petróleo, mas isso pertence ao passado. Atualmente, não há mais sentido no fato de a empresa continuar detendo o monopólio do refino e, portanto, o controle quase total da distribuição, criando riscos de paralisia para a sociedade brasileira, como ocorreu na recente greve dos caminhoneiros e, depois, dos petroleiros. É urgente romper esse monopólio, como foi feito, em 1911, nos Estados Unidos com a Standard Oil, obrigada a se dividir por força da lei antitruste.

Mario Ernesto Humberg

São Paulo, SP

Não é preciso privatizar a Petrobras. Basta trazer umas dez ou quinze petroleiras de fora para concorrer com ela. Se houver fiscalização decente, tem tudo para dar certo. Só para lembrar: quando o barril do petróleo passou de 140 dólares, em 2008, a gasolina, acompanhando a alta, como sempre, atingiu em algumas cidades o valor “absurdo” de 2,88 reais o litro. Naquele mesmo ano, quando os árabes derrubaram o preço do barril para menos de 50 dólares, o da nossa gasolina continuou — e continua — em alta. Onde foram parar (e para onde estão indo) os bilhões arrecadados indevidamente com a enorme diferença de preço do barril (para baixo), em razão da violenta queda do preço internacional do petróleo?

Dimas Sampaio Peixoto

Salvador, BA

A Petrobras sofreu um intenso choque de gestão ao abandonar o modus operandi petista de administrar, e ser submetida a um novo modelo de gestão, coordenado pelo eficiente Pedro Parente. A empresa, em apenas dois anos sob o novo comando, foi do inferno ao céu. Para os acionistas, as medidas implantadas por Pedro Parente foram excepcionais e proporcionaram lucros e dividendos. Todavia, o aumento rápido na cotação internacional do barril de petróleo e a desvalorização do real penalizaram fortemente toda a cadeia produtiva do país. É preciso encontrar um ponto de equilíbrio nessa equação: a Petrobras não pode ser novamente utilizada para finalidades espúrias e, ao mesmo tempo, não pode penalizar o já sacrificado povo brasileiro.

Marcos A. L. Santana

Palmas (TO), via smartphone

Pedro Parente assumiu a Petrobras violentada pela administração suicida e pela corrupção gigantesca das gestões petistas, com prejuízos que acumulavam quase meio trilhão de reais. Em apenas dois anos, Parente saneou as contas e a administração da empresa. O valor das ações mais do que triplicou, e a companhia deu lucro superior a 6 bilhões de reais. Num país sério, Pedro Parente teria ganhado uma estátua em frente à sede da Petrobras (custeada por seus acionistas), maior que a dos ditadores norte-­coreanos. Infelizmente, como estamos no Brasil, ele teve de se demitir. Valeu, Pedro Parente!

Luciano Nogueira Marmontel

Pouso Alegre, MG

Arnaldo Luiz CorreaSantos, SP

/>

Walter Neves

Com um misto de alento e esperança li a entrevista do cientista e arqueólogo Walter Neves (“Contra a barbárie”, 6 de junho). Ele é uma luz no fim do túnel de trevas e escuridão em que estamos entrando, desde a ascensão da chamada bancada evangélica ao poder. Falar apenas de criacionismo é um crime contra séculos de pesquisas e estudos científicos e contra o desenvolvimento da consciência crítica de crianças, jovens e da população em geral. Ensinar religião deve ser uma atribuição da família e da igreja. Que deixem para a escola o que é da escola, e deixem que as pessoas escolham em que acreditar. Fui criada em uma família católica. Sou bióloga por formação acadêmica e nunca deixei de acreditar em Deus, mas acredito também em Charles Darwin. Pena que não posso votar nele!

Magali Moreira

Salvador, BA

Como muitos brasileiros, acredito que a única coisa que pode salvar o Brasil é a completa renovação do Congresso e uma reforma total do Estado brasileiro. Mas essa crença levou um balde de água gelada depois que eu li a entrevista com o arqueólogo Walter Neves, candidato radical demagogo que defende a tese de que a solução é pregar o evolucionismo em redutos evangélicos. Com esse tipo de candidato, ainda podemos ter esperança na revolução pela renovação ou só nos restará a opção da revolução pelas armas, tristemente — e cada vez mais — lembrada por muitos como a única saída?

Adalton P. Parrela

Florianópolis, SC

Humberto AquinoBrasília, DF

/>

Roberto Pompeu de Toledo

Fórum Amarelas ao Vivo

Éder Tadeu Gomes CavalheiroSão Carlos, SP