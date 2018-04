Assuntos mais comentados

A edição 2 577 de VEJA (11 de abril) nos brinda com a capa dos sonhos.

Rodrigo Helfstein

São Paulo (SP), via smartphone

Durante doze anos acompanhei o trabalho investigativo dos repórteres, renovando sempre minhas esperanças de que um dia veria essa capa. Parabéns e obrigada, VEJA!

Maria do Rocio de Pinho Teixeira

Curitiba, PR

Capa antológica e histórica de VEJA.

Ruvin Ber José Singal

São Paulo, SP

Prisão de Lula

Como leitor assíduo de VEJA, parabenizo a revista pela luta constante em busca da verdade e da clareza nas informações. A capa e a reportagem especial com Lula encarcerado premiam, mais uma vez, as assertivas da redação (“Não roubarás. Não mais”, 11 de abril). Que a prisão de Lula e demais políticos desonestos que aterrorizam nosso país possa representar a libertação do Brasil e dos brasileiros.

Henrique Goldstein

São Paulo, SP

O deprimente circo-teatro-comício encenado nas 25 horas que antecederam a prisão de Lula foi um misto de deboche e desafio à Justiça brasileira. Quando haverá, de fato, igualdade de todos perante a lei?

Verter Santa Cecilia

Belo Horizonte, MG

Que o encarceramento do ex-presidente condenado seja o início do cumprimento do preceito constitucional de que “todos são iguais perante a lei”. E que o exemplo de magistrados como Sergio Moro seja multiplicado em progressão geométrica.

Ludinei Picelli

Londrina, PR

Eu não vou lembrar desse dia como aquele em que, pela primeira vez no Brasil, um ex-presidente foi preso por corrupção. Vou lembrar como o dia em que apenas um homem desmoralizou o Poder Judiciário e a Polícia Federal perante o país e o mundo.

Luiz Claudio Tavares

Por e-mail

Os asseclas de Lula têm de entender o que ficou bem claro: Lula foi preso não pelo que fez pelos pobres, e sim pelo que fez pelos ricos.

Renato Sena

Fortaleza, CE

STF

Que a decisão de autorizar a prisão imediata em segunda instância seja a meta corajosa do STF.

Sonia Maria Piva Amaro

São José do Rio Preto (SP), via tablet

Parabéns pela cobertura das decisões do STF. A população brasileira não tolera a impunidade. A Lava-Jato tem punido poderosos, mas estes sabem da necessidade de “estancar a sangria”. Ministros, pensem em quanto sofrimento dos verdadeiros inocentes — o povo trabalhador e honesto — poderá ser evitado se formos efetivos no combate à corrupção. Pensem no futuro do Brasil, pensem nas crianças. Vamos evoluir. É uma questão não só de ordem, mas também de progresso.

Guilherme Lanna Reis

Por e-mail

Carta ao Leitor

As recentes mensagens do comandante do Exército brasileiro, o general Eduardo Villas Bôas, em uma rede social (“Equívoco completo”, Carta ao Leitor, 11 de abril), são talvez muito sinceras. O desabafo do comandante Villas Bôas, no entanto, reflete o sentimento dos cidadãos de bem de nosso Brasil varonil, cansados das injustiças e dos desmandos daqueles que deveriam zelar pela moralidade da coisa pública em nosso país. Divergência de ideias é normal num sistema democrático, contudo perdemos completamente a noção entre o certo e o errado. Retóricas inflamadas são vistas de um lado e de outro. O placar apertado de nossa Corte Suprema evidencia tal realidade. Há que trilhar um novo norte nesse horizonte desanimador.

Alexandre Aldrighi Ragonha

Limeira, SP

Por mais indigesta que tenha sido a declaração do comandante do Exército, é certo que ela atingiu os destinatários: os mentores da baderna destrutiva, que felizmente não puseram a manada de arruaceiros na rua.

Eugênio Banús

Santo André, SP

Desde Roma, a ação do Exército era limitada por lei. Não me parece que o general Villas Bôas tenha transposto o rubicão brasileiro.

Carlos Viana

Vitória, ES

Passadas 24 horas e uma noite de sono, foi possível reler, paixão adormecida, a manifestação do comandante do Exército na véspera do julgamento do ex-presidente Lula. Não foi um gesto de rebeldia, não foi um aviso de desobediência, não foi uma ameaça ao Supremo. O que percebo agora é que — aquietem-se todos — reações extremas não serão toleradas, e o Exército, em última instância, se todas as mais falharem, fará cumprir a lei. Enfim, as palavras do general são, sobretudo, um alerta à sociedade. Não foi uma ameaça, foi uma garantia.

Roberto Maciel

Salvador, BA

Ruy Fausto

Parabenizo VEJA pela entrevista com Ruy Fausto (“A esquerda não é Lula”, 11 de abril). Ao contrário do que muitas pessoas querem fazer crer, ser de esquerda não tem nada a ver com intolerância, totalitarismo ou populismo. É simplesmente pôr a justiça social acima do direito individual (Bobbio). Recomendo a leitura dessa entrevista a todos os jornalistas e colunistas.

Ulrich Schiel

Campina Grande, PB

Ruy Fausto vive em Paris e não passa de um teórico que fantasia uma sociedade, como fez Aldous Huxley. Venha sentir a nossa realidade no Brasil. Raul Paulo Botelho de Andrade - São Paulo, SP

J.R. Guzzo

Guzzo sempre se destaca pela excelência de seus artigos, mas o texto “Guerra pelo futuro” (11 de abril) é brilhante! Uma análise profunda do momento crítico que vivemos e do fato de estarmos no “fio da navalha” da democracia e nas mãos do conluio da máquina pública e dos sórdidos interesses políticos.

Sonia Margarida Csordas

São Paulo, SP

Violência contra crianças

A reportagem “A barbárie que persiste” (11 de abril) retrata a cruel realidade com que lido diariamente, na condição de delegado de polícia da criança e do adolescente, no Recife. Se tivéssemos uma melhor divulgação dos números da violência praticada contra nossa população infantojuvenil, certamente o porcentual das pessoas que apontam como alto esse risco de violência seria bem maior que 13%.

Ademir Soares de Oliveira

Olinda, PE

Brasileiros, respeitem e cuidem bem de nossas crianças.

Arnaldo Marques

Fortaleza, CE

