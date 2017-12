Assuntos mais comentados As relações entre Gilmar Mendes e Joesley Batista A professora Ana Beatriz Cerisara e o câncer

O drama do gênio João Gilberto (capa)

Os vencedores do Prêmio Veja-se

Fernando Segovia (Entrevista)

/> João Gilberto O caso João Gilberto — pelo que ele representa para a cultura brasileira — deve ser considerado um caso de Estado, de modo a garantir-lhe dignidade. Um artista de seu porte não poderia estar passando pela situação atual (“Não há paz, não há beleza”, 20 de dezembro).

Helio Chevarria

Florianópolis, SC A história se repete: fama, fortuna e briga de família. Afinal, dinheiro traz ou não paz e felicidade?

Francisco José Vale Vieira

Belém (PA), via smartphone Pedro Sá, sobrinho de João

Serra, ES Pedro Sá, sobrinho de JoãoSerra, ES /> Gilmar Mendes O ministro do STF Gilmar Mendes teima em ignorar uma máxima de quase 2 000 anos: “À mulher de César não basta ser honesta, tem de parecer honesta”. Essa fachada não pode — ou não deve — se sustentar por muito tempo. Vai ruir a qualquer momento. É só ter um pouco de paciência e assistir de camarote (“O juiz e o empresário”, 20 de dezembro).

Roberto Adolpho da Silva Filho

Salvador (BA), via tablet Carlos Cesar Cusmanich

Por e-mail, via smartphone Ana Beatriz Cerisara Coragem – A professora Ana Beatriz Cerisara (foto): aos 61 anos, decidida a não se submeter a tratamentos para enfrentar um câncer terminal (Egberto Nogueira/Imãfotogaleria/VEJA) Carlos Cesar CusmanichPor e-mail, via smartphone Em um tempo em que as pessoas tentam prolongar a própria vida a qualquer custo e preço, o exemplo da professora Ana Beatriz Cerisara é de uma dignidade e beleza sem tamanho (“‘Estou pronta para morrer’ ”, 20 de dezembro). Ela aprendeu com a doença os reais sentidos da vida, a transitoriedade e a finitude, e está tendo conforto e sabedoria para viver esses últimos momentos.

Luiz Thadeu Nunes y Silva

São Luís, MA Todo o meu respeito e admiração a Ana Beatriz por seu grande equilíbrio e maturidade ao decidir encarar a morte. Maria Solange L. Magno - Barbacena, MG







Prêmio Veja-se Parabéns pela instituição do Prêmio Veja-se, que agraciou pessoas que de fato fazem a diferença e são representativas de cidadãos que atuam em projetos que promovem o bem-­estar em diferentes contextos e trazem “uma lufada de ar fresco” à nossa sociedade.

Maria da Gloria Hissa

Rio de Janeiro, RJ Fernando Segovia Sobre a entrevista com o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia (“Sem papas na língua”, 20 de dezembro): no discurso, belas palavras e boas ideias. Agora, veremos nas ações…

Eder Aguiar

Abaeté (MG), via tablet Publicado em VEJA de 27 de dezembro de 2017, edição nº 2562 Este conteúdo é exclusivo para assinantes do site. Assine agora e tenha acesso ilimitado. Conheça os planos de assinatura OU