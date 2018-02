Kay e Niomar

AO FILME The Post, de Steven Spielberg, o Brasil poderia responder com um intitulado O Correio. Como o original americano, trataria da saga de um importante jornal e teria igualmente como figura central uma mulher corajosa. O desfecho, porém, seria diferente.

O Post do título, como sabe quem já viu o filme, refere-se ao jornal The Washington Post, e a trama gira em torno da luta do periódico para publicar, em 1971, contra a força bruta do governo Nixon, e correndo grandes riscos, os chamados Pentagon Papers — documentos secretos que mostravam os erros na condução da Guerra do Vietnã e as mentiras espalhadas pelo governo ao longo do processo. Primeira coincidência: a palavra “post” equivale em português a “correio”, e Correio da Manhã era o título de um importante jornal do Rio de Janeiro, em certos períodos o principal do Brasil, notabilizado, no fatídico ano de 1964, por ter sido o único, entre os grandes matutinos brasileiros, a tratar como golpe militar o golpe militar, e a posicionar-se na oposição.

Segunda coincidência: a dona do Correio da Manhã era na época uma destemida mulher, Niomar Moniz Sodré Bittencourt, assim como a dona do The Washington Post era a destemida Katharine Graham (Meryl Streep, no filme). Ambas as mulheres — é a terceira coincidência — assumiram as respectivas empresas após a morte dos maridos, e isso — quarta coincidência — no mesmo ano de 1963. O marido de Niomar era Paulo Bittencourt, filho de Edmundo Bittencourt, o fundador do Correio, em 1901. O marido de Katharine (Kay, na intimidade) era Philip Graham, escolhido pelo pai dela, o milionário Eugene Meyer, para suceder-lhe à testa do jornal que comprou em 1933.

Antes de assumirem o lugar dos maridos, ambas se destacaram mais como socialites

As mágicas de Spielberg fizeram da queda de braço entre o jornal e o governo um enredo que se acompanha em estado de tensão e de torcida mesmo conhecendo-se qual será o desfecho. Katharine, nascida em 1917, e Niomar, em 1916, foram ambas, episodicamente, também jornalistas, mas antes de assumirem o lugar dos maridos mais se destacaram como socialites. O filme dá uma amostra das festas patrocinadas por Katharine em sua suntuosa mansão. Niomar foi uma das fundadoras e, em seguida, presidente do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, posição que, depois dos curadores, só socialites desempenham melhor. A Katharine coube, no momento culminante do episódio relatado no filme, decidir a disputa entre os editores do jornal, favoráveis à publicação, e os advogados, contrários. Decidiu em favor da liberdade de imprensa, afrontando o risco de retaliação à sua empresa e, no limite, de prisão.

Niomar foi em poucas semanas de dois famosos editoriais do Correio da Manhã que exigiam a queda de João Goulart, intitulados “Basta!” e “Fora”, à oposição ao governo que o substituiu. Célebre foi a artilharia contra o regime militar disparada pelo time de colunistas do jornal, Carlos Heitor Cony na frente, e logo também Otto Maria Carpeaux, Hermano Alves e Márcio Moreira Alves. Nas páginas de notícias, sempre que as brechas da censura permitiam, a publicação denunciava prisões e tortura. Katharine conheceu a glória quando a Suprema Corte decidiu em favor de seu jornal. O Correio, no mesmo dia da decretação do Ato Institucional nº 5, em 1968, foi invadido por policiais do Dops. Menos de um mês depois, Niomar foi presa e “levada para um cárcere em Bangu, reservado a ladras e prostitutas”, segundo relata Ruy Castro, que à época trabalhava no jornal. “Nas semanas seguintes”, prossegue, “fez greve de fome, sofreu uma tentativa de envenenamento por gás e teve seus direitos políticos cassados”.

Katharine seguiu na trilha de influência, respeito e poder até a morte, em 2001, aos 84 anos. Niomar optou pelo exílio voluntário em Paris e só voltou a estabelecer residência no Rio depois de vinte anos, em 1993. Morreu em 2003, aos 87 anos. A promessa de transmitir uma mensagem contida nas palavras “post” e “correio” traduziu-se em realidades opostas, num caso e no outro. Com o episódio dos Pentagon Papers, o The Washing­ton Post pulou à primeira fila entre os jornais americanos, em prestígio e influência, posição que se consolidaria, a partir do ano seguinte, com a descoberta dos abusos do governo Nixon e a pioneira cobertura do caso Watergate. O Correio da Manhã, estrangulado pelo governo, abandonado pelos anunciantes, foi arrendado por Niomar a um grupo de empreiteiros e na mão deles morreu, em 1974. Sua última edição, com tiragem de 3 000 exemplares, tinha oito páginas. Foi a última descoincidência entre as sortes de uma e outra publicação.

Publicado em VEJA de 14 de fevereiro de 2018, edição nº 2569