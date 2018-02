Fala que eu escuto

É assombrosa a quantidade de informação que o roteirista Aaron Sorkin — aqui estreando na direção — consegue comprimir nos primeiros minutos de A Grande Jogada (Molly’s Game, Estados Unidos/Canadá/China, 2017), já em cartaz no país: explicando à plateia como passou de promessa olímpica do esqui a suspeita do FBI por organização criminosa, Molly Bloom, a protagonista, vai da infância ao auge, e dele à desgraça, com a velocidade de quem desce a encosta de olho numa medalha. Chega a causar vertigem: mestre das falas hiperarticuladas e pela terceira vez indicado ao Oscar de roteiro (já ganhou por A Rede Social e concorreu por O Homem que Mudou o Jogo, e foi cruelmente esnobado por Steve Jobs), Sorkin encontra em Jessica Chastain uma atriz em tudo talhada para as demandas de seus enredos. Jessica não apenas escande com inteligência os intricados diálogos e voi­ce-overs, mas é uma intérprete que sabe fazer da aparência de neutralidade emocional uma forma de arte (com a qual, paradoxalmente, sinaliza uma gama vasta de emoções).

Molly é uma personagem real, e o filme é adaptado de suas memórias sobre a trajetória brilhante e esquizoide que ela percorreu. Depois de um segundo acidente quase fatal num torneio, Molly rompeu com o pai exigente (Kevin Costner, em papel pequeno mas marcante) e virou a “princesa do pôquer” americana, organizando rodadas milionárias. Meteu-se com ricos e famosos (Ben Affleck e Leonardo DiCaprio frequentavam seus jogos, mas não são citados no filme) e também com gente bastante duvidosa. De início desconfiado, seu advogado escrupulosamente honesto (Idris Elba, ótimo) — vale notar, quase uma réplica do pai de Molly na exigência e intransigência — acaba fascinado e cativado pelas complicações de sua cliente. Da mesma forma, aliás, que o espectador. Publicado em VEJA de 28 de fevereiro de 2018, edição nº 2571