De Gana para as redes sociais: quatro curiosidades sobre o meme do caixão

– Versão made in Brazil

Originalmente gravado em 2017 em Acra, a capital de Gana, para uma reportagem da BBC, o vídeo viralizou a partir de fevereiro deste ano no aplicativo TikTok. A cena incomum ganhou centenas de paródias. Uma delas, de uma funerária mineira, tem a seguinte frase: “Fique em casa ou dance com a gente”. Há uma versão compartilhada até por Gilson Machado Neto, presidente da Embratur, com uma montagem que traz o rosto de Jair Bolsonaro como um dos dançarinos.

– Na estica

É uma tradição em Gana, país com 70% de população cristã, que os caixões sejam carregados não por parentes do falecido, mas por funcionários da funerária. Eles dançam e fazem um jogo de cena com o ataúde em mãos. Todos se vestem como se estivessem prontos para um baile: luvas, casaca, sapatos de bico fino e lenço na lapela. Gana é uma ex-colônia da Inglaterra, onde os enterros requerem traje formal, sempre na cor preta. Parentes e amigos também se vestem com elegância nessas ocasiões fúnebres.

– Trilha sonora

O meme nasceu tendo como trilha sonora a música eletrônica Astronomia 2k19, do DJ italiano Stephan F. A faixa tem inúmeros remixes. No YouTube, o meme do caixão soma 12 milhões de visualizações, muito mais que o clipe original do DJ: 3 milhões.

– Do Twitter para a Avenida Paulista

O meme saiu da internet para o mundo real. Em plena Avenida Paulista, em São Paulo, manifestantes bolsonaristas levaram recentemente às ruas a réplica de um caixão e tocaram a mesma música eletrônica na caixa de som para simbolizar o “enterro” do governador João Doria, que, de forma acertada, adota a política do isolamento social para evitar o agravamento da pandemia no estado.

Publicado em VEJA de 22 de abril de 2020, edição nº 2683