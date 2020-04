Datas: Gerson Victalino, Irrfan Khan e o nascimento do filho de Johnson

No fim da infância, o estirão do mineiro Gerson Victalino chamou atenção, e não faltou quem lhe sugerisse usar os 2 metros e 8 centímetros de altura no basquete. Mas foi só aos 19 anos que ele passou a praticar o esporte a sério, e com sucesso. Jogou profissionalmente nas principais equipes do país, entre elas o Monte Líbano e o Corinthians, além de ter tido uma passagem pela Espanha. Pela seleção brasileira, o camisa 6 disputou dois mundiais, três Pan-Americanos e três Olimpíadas. Na conquista histórica do Pan de Indianápolis, em 1987, a primeira vez que o quinteto dos Estados Unidos foi derrotado em uma partida disputada em seu território, o pivô Gerson foi o terceiro maior pontuador da final contra os americanos. Com suas enterradas, ficou atrás apenas de Oscar Schmidt e Marcel. Mas superou os dois craques em número de jogos com a seleção: 63, um recorde. “Era um jogador único”, lembra Oscar. “Fazia uma dupla infalível com o Israel e tinha uma capacidade impressionante de jogar em equipe.” Mesmo aposentado, só parou de pisar em quadras em novembro de 2019, diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, doença que acelerou sua morte, aos 60 anos, na última quarta, 29, em Belo Horizonte.

Um bebê em Downing Street, número 10

Para o primeiro-ministro Boris Johnson a semana foi inegavelmente boa, apesar de tudo. Na segunda-feira 27, ele voltou à labuta no número 10 da Downing Street, em Londres, residência do premiê britânico. Depois de vinte dias de afastamento, dos quais três na UTI, para tratamento de Covid-19, Johnson agradeceu os profissionais do serviço público de saúde (serviço que ele costumeiramente fustiga) e passou a despachar freneticamente, a seu estilo. Mas teve de parar dois dias depois, ao anunciar o nascimento de seu filho com a atual mulher, Carrie Symonds, que ele conheceu durante a campanha para a prefeitura de Londres, em 2012. Carrie tem 32 anos, 23 a menos que o marido. Johnson já tem outros quatro filhos.

De bollywood para o mundo

Aos 30 e poucos anos, o indiano Irrfan Khan estava prestes a desistir da carreira de ator. Após mais de uma década de atuação em papéis irrisórios em novelas locais, ele não via futuro na profissão. Por sorte, insistiu um pouco mais. Em 2004, aos 37 anos, Khan encantou Bollywood — a enorme indústria cinematográfica da Índia — ao protagonizar o filme Maqbool, releitura do Mac­beth shakespeariano. O ator foi então alçado ao status de estrela no país, somando dezenas de longas dos mais variados no currículo — e logo cairia nas graças de Hollywood. O estouro veio com o vencedor do Oscar Quem Quer Ser um Milionário? (2008), no qual Khan empresta seu olhar marcante e modos firmes a um policial. Versátil, foi de galã adorável a empresário inescrupuloso. No decorrer da carreira, continuou transitando entre Oriente e Ocidente. Dividiu-se entre narrador e protagonista em idade adulta do belo As Aventuras de Pi (2012). Foi o ricaço abilolado que criou o parque de Jurassic World (2015). E emprestou elegância ao especialista que tenta parar um vírus mortal em Inferno (2016). Irrfan Khan morreu na quarta-feira 29, aos 53 anos, por causa de complicações de um tumor neuroendócrino raro, em Mumbai, na Índia.

Publicado em VEJA de 6 de maio de 2020, edição nº 2685