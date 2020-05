Datas: Aldir Blanc, Florian Schneider e Flávio Migliaccio

A primeira reação do cartunista Henfil ao ouvir O Bêbado e a Equilibrista foi ligar para o irmão Betinho, exilado no Chile nos anos 1970. “Agora temos um hino e quem tem um hino faz uma revolução”, teria dito Henfil. Na voz de Elis Regina, a música realmente virou um hino informal na luta contra a ditadura militar. É uma coincidência triste a perda de Aldir Blanc — compositor do clássico ao lado de João Bosco — bem no momento em que uma minoria delirante propala a saudade da ditadura. Com suas mais de 500 músicas, Blanc é um dos maiores letristas da MPB, como provam canções como O Mestre Sala dos Mares, De Frente pro Crime, Dois pra Lá, Dois pra Cá (escritas também em parceria com Bosco) e Resposta ao Tempo (com Cristóvão Bastos). Seus versos tratam do cotidiano, com um toque de humor, imaginação — até palavrões cabiam, com a devida elegância.

Nascido no bairro do Estácio, em 1946, Blanc era amante do Carnaval e torcedor entusiasmado do Vasco da Gama, o único entre os grandes clubes do Rio sediado na Zona Norte da cidade. Em 1991, sofreu um acidente de carro que deixou sua perna esquerda quase sem movimento. Em 2010, com diabetes e pressão alta, parou de consumir álcool. Diagnosticado há três semanas com Covid-19, enfrentou uma odisseia dramática: sem plano de saúde privado, acabou atendido na rede do SUS, peregrinando pelas UTIs de dois hospitais públicos. Ele morreu na segunda-feira 4, aos 73 anos, em decorrência da Covid-19, no Rio de Janeiro.

Revolução eletrônica

A música pop não seria a mesma se, nos anos 1970, o inventivo e pioneiro Florian Schneider não tivesse se unido ao colega Ralf Hütter para formar o Kraftwerk. Schneider juntou sua formação clássica em flauta, sax e violino a uma inovação da época: os sintetizadores e vocoders. Com batidas cerebrais mas dançantes, vozes robóticas e som ambiente (como os barulhos de motores e buzinas ouvidos em Autobahn), a música eletrônica do Kraftwerk estabeleceu uma ponte entre as composições eruditas contemporâneas, a engenharia da computação e o pop. Schneider e companhia tiveram uma influência ampla, e que não se esgota, inspirando artistas como Giorgio Moroder e David Bowie, e imprimiram seu DNA na disco, no bate-estaca das raves e até no hip-hop. A morte de Schneider foi revelada pelo parceiro Hütter na quarta-feira 6, aos 73 anos, de câncer, na Alemanha.

Um gigante se vai

Foi com personagens cômicos, tipos comuns, que Flávio Migliaccio conquistou as famílias nos anos 1970. Ele se tornou popular como um mecânico sonhador no programa Shazan, Xerife & Cia. (1972-1974) e repetiu o sucesso nos filmes do aloprado Tio Maneco (1971 e 1978). De lá para cá, notabilizou-se como um ator que se mostrava gigante em papéis menores: bastava olhar para o Seu Chalita, de Tapas & Beijos, para cair no riso. Desiludido com os rumos do país, foi achado mor­to em sua casa na se­gunda-­feira 4, aos 85 anos, em Rio Bonito (RJ).

Publicado em VEJA de 13 de maio de 2020, edição nº 2686