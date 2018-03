A inclusão pela música A história de José Antonio Abreu renderia um filme sentimental na televisão venezuelana. O enredo: idealista percorre a periferia de Caracas disposto a ensinar música erudita às crianças — um caminho eficiente, segundo ele, para a inclusão social. O sonho de Abreu começou com doze alunos enclausurados num estacionamento, em 1975. Passadas décadas, El Sistema, o projeto do economista e maestro diletante, pôs mais de 1 milhão de crianças venezuelanas em contato com o mundo erudito. Seu método de educação foi exportado para sessenta países, inclusive o Brasil, onde tem ramificações em São Paulo (a Sinfônica de Heliópolis), Rio (a Sinfônica de Barra Mansa) e Bahia (a Neojibá). De El Sistema, ascendeu um dos maiores pop stars da regência contemporânea — Gustavo Dudamel, de 37 anos, o atual diretor artístico da Orquestra Sinfônica Simón Bolívar, menina dos olhos de Abreu, e, desde 2009, da Filarmônica de Los Angeles. Símbolo de luta Coragem - Linda, em 1953: briga para estudar em escola só de brancos (Carl Iwasaki/The LIFE Images Collection/Getty Images) Linda, de 8 anos, recebia numa escola pública em Topeka, no Kansas. Preocupava-se, porém, com a distância que a menina percorria entre sua casa e o ponto de ônibus mais próximo. Ao descobrir que existia um colégio vizinho, decidiu matriculá-la ali. Era 1951, e nos Estados Unidos imperavam leis segregacionistas. Oliver e Linda eram negros e o novo colégio permitia somente o ingresso de brancos. A família Brown travou uma briga judicial para revogar o impedimento. Em 1954, três anos depois, conseguiu-se a extinção da segregação racial nas escolas públicas, em um caso cujo desfecho abriu caminho para o fim das leis racistas. Em 1988, Linda incentivou sua irmã, Cheryl, a criar a Fundação Brown, dedicada à briga pela igualdade racial. Ela morreu no domingo 25, aos 75 anos, de causa não divulgada.

/>

Ouvido para sucessos

O faro do produtor musical gaúcho Carlos Eduardo Miranda, ou simplesmente Miranda, era extraordinário. Ele lançou bandas brasileiras de renome como Raimundos, Skank e Mundo Livre S.A. Nos últimos anos, ganhou fama como jurado em programas do SBT, como Ídolos (2006). Morreu na noite de quinta-feira 22, um dia depois de completar 56 anos, vítima de um mal súbito, em São Paulo.