Morreram Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat, o príncipe Henrik da Dinamarca, aristocrata francês casado com a rainha Margrethe II, de 77 anos. Formado em direito, trabalhava no Departamento da Ásia do Ministério de Negócios Estrangeiros da Embaixada da França em Londres quando conheceu a herdeira do trono, que o faria consorte. Casaram-se em 1967. Margrethe virou rainha em 1972. Bem-­humorado, produtor de bons vinhos, poeta nas horas vagas, nunca escondeu a frustração de ficar em segundo plano. Em livro de memórias, admitiu, com pitadas de sarcasmo: "É muito duro para um homem não ser considerado no mesmo plano de sua mulher". No ano passado, em protesto por nunca ter recebido o título de rei, fez um anúncio ruidoso, ao dizer que não gostaria de ser enterrado ao lado da companheira, tradição entre as famílias de sangue azul. Dia 13, aos 83 anos, de causas não divulgadas, no Palácio de Fredensborg, a 40 quilômetros de Copenhague. Johann Johannsson - O islandês que criou a trilha de A Teoria de Tudo (Jeff Vespa/WireImage/.) Johann Johannsson, compositor islandês vencedor do Globo de Ouro e indicado ao Oscar pela trilha sonora do filme A Teoria de Tudo (2014), sobre a vida do físico inglês Stephen Hawking. Foi celebrado também pelas melodias de Os Suspeitos (2013), estrelado por Hugh Jackman, e A Chegada (2016), com Amy Adams. Em seu trabalho, sempre buscou combinar música clássica com eletrônica. Jóhannsson foi encontrado morto em sua casa. A polícia ainda investiga as causas. Dia 9, aos 48 anos, em Berlim, na Alemanha. Anunciado Eduardo Carneiro, ator cearense que participava da novela O Outro Lado do Paraíso, da Rede Globo. Na trama de Walcyr Carrasco, integrava o elenco de apoio no papel de um dos garimpeiros que trabalham para Sophia (Marieta Severo) na exploração de esmeraldas. Na Globo, atuou em outras produções, como Cidade dos Homens (2018) e Velho Chico (2016). Dia 8, aos 52 anos, de causas não divulgadas, no Rio de Janeiro. Educador nota 10 - O sul-mato-grossense Diego Mahfouz Faria Lima está entre os finalistas do Global Teacher Prize (Fernando Gazinhato/.) Diego Mahfouz Faria Lima, professor de 30 anos, como um dos dez finalistas do Global Teacher Prize, premiação criada pela Fundação Varkey, a mais reputada do mundo em sua área. Em 2015 ele venceu o prêmio Educador Nota 10, uma iniciativa do Grupo Abril e da Rede Globo, organizado pela Fundação Victor Civita em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Natural de Paranaíba, em Mato Grosso do Sul, ele concorria com mais de 30 000 indicados de 173 países. Obteve excelente resultado em uma escola conhecida pela violência e pelos baixos índices de aprendizagem. Por meio de alianças com a comunidade e dando voz a alunos e colaboradores, acabou com as depredações e reduziu a indisciplina. A cerimônia com o anúncio do vencedor acontecerá em março em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Dia 14, em Londres. O anúncio foi feito por Bill Gates. Publicado em VEJA de 21 de fevereiro de 2018, edição nº 2570