Curiosidades sobre a cidade que tem a maior renda per capita do país

– O ranking

Economista da FGV-RJ, Marcelo Neri elaborou um ranking inédito a respeito dos municípios que possuem a maior renda per capita do país. O levantamento foi feito com base nos dados de declarações de imposto de renda de 2018 recém-gerados pela Receita Federal. O especialista estabeleceu qual era a proporção de declarantes em relação à população total das cidades e obteve a renda média a partir da divisão do valor declarado pelo número de pessoas que habitam cada município. Nova Lima (foto), localizada a 24,5 quilômetros de Belo Horizonte, ficou em primeiro lugar na lista, seguida pelos municípios de Santana de Parnaíba (São Paulo), Aporé (Goiás), São Caetano do Sul (São Paulo) e Niterói (Rio de Janeiro).

– População

Com aproximadamente 95 000 pessoas, Nova Lima tem uma renda média de 6 253,03 reais por habitante, de acordo com o estudo de Marcelo Neri. O lugar abriga vários condomínios de luxo e o valor das casas desses empreendimentos pode chegar perto de 10 milhões de reais.

– Economia

O município é um dos principais lugares de atuação da mineradora Vale, que mantém no local o Centro de Tecnologia de Ferrosos e o Centro de Controle Ambiental. Nos últimos anos, a cidade também se tornou um polo de produção de cervejas artesanais.

– Ensino

Uma das melhores escolas de negócios do país e da América Latina, a Fundação Dom Cabral mantém em Nova Lima o câmpus Aloysio Faria. A prefeitura do município toca programas em parceria com a instituição de ensino, como o Turbinando, destinado à aceleração de negócios dos empreendedores locais.

Publicado em VEJA de 19 de agosto de 2020, edição nº 2700