Cinco mudanças no trânsito para 2018

– Pedestres e ciclistas

A partir de abril, começarão a valer as multas de 44,19 reais a pedestres e de 130,16 reais a ciclistas que circularem fora das áreas destinadas a eles

– Pena maior para motoristas bêbados

No mesmo mês, aumentará a punição para motoristas alcoolizados que provocarem morte no trânsito. A pena, que hoje é de dois a quatro anos de prisão, passará a ser de cinco a oito anos, sem a possibilidade de sua substituição por prestação de serviços

– Sai a carteira digital

A carteira nacional de habilitação (CNH) digital será emitida em todo o país a partir de fevereiro. A versão para celular só estará disponível para motoristas que têm o documento impresso no formato mais recente, com QR Code

– Documento de cara nova

Em sua forma física, a CNH também ganhará novo formato — em vez de ser impressa em papel, vai virar um cartão de plástico com microchip, parecido com um cartão de crédito. O modelo deve ser implementado até o fim do ano

– Mais cintos de segurança

A presença de cinto de segurança de três pontos em todos os assentos do carro, inclusive o do meio no banco traseiro, será obrigatória em modelos inéditos lançados a partir de 2018

Publicado em VEJA de 10 de janeiro de 2017, edição nº 2564