Cinco mudanças nas regras eleitorais em 2018

– Voto impresso complementar

Cerca de 30 000 urnas deverão imprimir votos em 2018. O papel, no entanto, será apenas um complemento ao voto eletrônico — servirá para confirmar a autenticidade do nome que aparece na tela. Até 2028, o sistema será adotado em todo o país.

– Impulsionamento de postagens

Propaganda política paga na internet é proibida por lei. Mas uma brecha foi aberta neste ano: políticos poderão pagar redes como Facebook e Twitter para que suas postagens alcancem mais pessoas — o chamado “impulsionamento” virtual.

– Debates menos restritos

As emissoras serão obrigadas a convidar candidatos de partidos que tenham no mínimo cinco parlamentares com mandato no Congresso Nacional. Até 2016, o piso era nove. Por essa regra, emissoras não vão precisar chamar para os debates, por exemplo, Marina Silva (Rede), com 10% de intenção de voto.

– Substituição do financiamento privado pelo público

Com a proibição ao financiamento de campanhas pelas empresas, o Congresso aprovou a criação de um fundo eleitoral de 1,7 bilhão de reais. O dinheiro (público) será distribuído aos partidos, que decidirão que candidatos serão beneficiados

– Teto para gasto de campanha

A minirreforma política de 2017 estabeleceu valores máximos para os gastos em campanhas: candidato a presidente, 70 milhões de reais; a governador, 21 milhões; a senador, 5,6 milhões; a deputado federal, 2,5 milhões; e a deputado estadual, 1 milhão.

Publicado em VEJA de 6 de junho de 2018, edição nº 2585