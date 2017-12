Cinco marcas estrangeiras que desembarcarão no Brasil em 2018

Hotel Four Seasons

Depois de dez anos de rumores, São Paulo sediará a primeira franquia brasileira do cinco-estrelas. Com abertura prevista para o primeiro semestre, o hotel terá 29 andares — dezesseis pavimentos para hóspedes e treze para moradores, com apartamentos de 93 a 215 metros quadrados assinados pelo arquiteto Arthur Casas.

Obramax

O grupo francês Adeo, dono da Leroy Merlin, inaugurará em janeiro a primeira unidade brasileira de sua loja de materiais para construção Obramax. Ao contrário da Leroy, que vende essencialmente no varejo, a marca servirá também o atacado, com atenção especial para pequenos lojistas.

Joon

A empresa aérea de baixo custo criada pela Air France começará a operar no Brasil no segundo semestre de 2018, com dois voos semanais entre Paris e Fortaleza, no Ceará. O preço menor também significará menos conforto. Nas cerca de oito horas de viagem, apenas bebidas serão gratuitas. Avenues

Por 8 000 reais mensais, pais poderão matricular seus filhos na escola trilíngue (português, inglês e mandarim), que tem entre os alunos da filial nova-iorquina a filha de Tom Cruise, Suri. A Avenues abrirá as portas em agosto, em São Paulo, prometendo comida orgânica e aprovação nas melhores universidades do mundo. SsangYong

A marca de carros sul-coreana está em sua terceira tentativa de entrar no mercado brasileiro. Encomendou 3 000 unidades, que devem chegar até março, de modelos como a SUV Tivoli, que concorrerá com o Jeep Renegade e o Ford Ecosport.