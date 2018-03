Cinco indicados ao Oscar acusados de plágio

– A Forma da Água, 2017

Guillermo del Toro, que dirigiu o campeão de indicações ao Oscar deste ano (foto acima), foi acusado de copiar a peça Let Me Hear You Whisper. Do ganhador do Pulitzer Paul Zindel, a obra teatral conta a história da faxineira de um laboratório que se apaixona por um golfinho mantido preso em um tanque de água usado para testes.

– Ela, 2013

O diretor do longa indicado a cinco estatuetas, Spike Jonze, foi processado por dois roteiristas — eles o acusaram de ter roubado a ideia original da história que ambos escreveram mas nunca chegaram a produzir. Ela aborda o amor de um homem por um sistema operacional. Jonze ganhou o processo, em 2014. – Avatar, 2009

James Cameron, o diretor da obra indicada a nove prêmios, foi processado três vezes — e venceu em todas elas. Uma das ações o acusava de copiar desenhos de paisagens idênticas às criadas por um ilustrador não contratado para o filme. – Conduzindo Miss Daisy, 1989

O filme de Bruce Beresford, que retrata a amizade improvável entre uma senhora judia e um motorista negro, recebeu nove indicações. Beresford foi processado pelo escritor Henry Denker, que o acusou de copiar no longa a relação enfocada no romance Horowitz e Mrs. Washington. A Justiça deu ganho de causa ao diretor. – Rocky — Um Lutador, 1976

Escrito e estrelado por Sylvester Stallone e indicado a dez prêmios, Rocky foi inspirado na vida do boxeador Chuck Wepner, que levou à lona Muhammad Ali. Stallone escreveu o roteiro logo depois de assistir à luta entre os dois, sem pagar direitos autorais. Em 1996, foi processado e fez um acordo para evitar multa. Publicado em VEJA de 7 de março de 2018, edição nº 2572