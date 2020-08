Cinco filmes inovadores sobre a odisseia da exploração espacial

– Tom Cruise no espaço

Em parceria com a Nasa e o bilionário Elon Musk, o ator Tom Cruise (na foto acima, em Missão: Impossível 3) quer produzir e estrelar o primeiro longa de ficção gravado no espaço. O orçamento chegaria a 200 milhões de dólares, valor similar ao de superproduções feitas na Terra, como filmes de super-heróis da Marvel.

– O filosófico Gravidade

O filme de 2013, com Sandra Bullock e George Clooney, acompanha os desafios de uma astronauta sozinha tentando voltar para a Terra. O visual deslumbrante marcou o cinema 3D, e o roteiro inovou ao oferecer um drama realista e filosófico em vez das tramas fantasiosas da ficção científica no cosmo.

– Longe de casa

Perdido em Marte (2015), com Matt Damon, foi o primeiro a imaginar como um ser humano teria de se virar nos trinta para habitar no misterioso planeta. Botânico de formação, o protagonista, deixado para trás pela tripulação após um acidente, usa a ciência a seu favor para criar uma estufa onde ele planta batatas.

– O oitavo (e indesejável) passageiro

Dirigido por Ridley Scott e protagonizado por Sigourney Weaver, Alien, o Oitavo Passageiro, de 1979, introduziu o terror nas tramas espaciais. O sucesso do silenciosamente implacável alienígena que persegue a tripulação de uma nave foi tão grande que o filme se tornou uma franquia.

– Uma odisseia revolucionária

Stanley Kubrick e Arthur C. Clarke se uniram com o intuito de desenvolver uma trama sobre a relação do homem com o universo. O resultado foi o clássico 2001: uma Odisseia no Espaço (1968), que promoveu inovações técnicas e estéticas na arte cinematográfica, inspirando nomes como Steven Spielberg e George Lucas.

Publicado em VEJA de 12 de agosto de 2020, edição nº 2699