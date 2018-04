Carta ao Leitor: O Brasil se vê em VEJA

VEJA voltou ao palco na semana passada. Na ter­ça-feira 24, a revista promoveu a segunda edição do Amarelas ao Vivo, evento em que nossos jornalistas fazem entrevistas diante de uma plateia. Desta vez, debateu-se sobre fake news — esse veneno que ameaça as bases da democracia e da vida em sociedade. Uma reportagem faz um balanço do evento, que reuniu ministros do STF e personalidades brasileiras e estrangeiras que, de um modo ou de outro, lidam com o fenômeno diário e massivo das mentiras divulgadas nas redes sociais.

O Amarelas ao Vivo abriu a temporada de comemorações dos cinquenta anos que VEJA completa em 11 de setembro. Para festejar a data, a revista está lançando o maior projeto de conteúdo multiplataforma de todos os tempos, com a realização de eventos e publicações nas redes sociais, no site e nas páginas impressas. Confira detalhes da programação.

– EVENTOS — Haverá outros dois Amarelas ao Vivo. Em maio, o tema será “Conhecimento — saber é poder”. Em setembro, o debate reunirá os principais candidatos a presidente da República. Em novembro, o Prêmio Veja-se será concedido a um grupo de brasileiros extraordinários e suas histórias inspiradoras e, também, aos melhores trabalhos publicitários sobre o cinquentenário da revista.

– REDES SOCIAIS — No Facebook e no Instagram, VEJA contará sua história, listando curiosidades sobre entrevistados, frases e revelações publicadas ao longo de cinco décadas. No Twitter, a revista concluirá em 31 de dezembro a narração, dia após dia, de tudo o que aconteceu em 1968, data de fundação de VEJA, como se o ano estivesse transcorrendo hoje. É uma viagem à história com a magia do presente.

– SITE — Em TVEJA, uma grade inovadora exibirá bastidores de grandes reportagens revelados por seus autores, vídeos de realidade virtual, além de coberturas especiais, da Copa do Mundo às eleições de outubro. No site, um canal agregará todo o material dos cinquenta anos.

– REVISTA — Nas páginas de VEJA, o leitor terá acesso a reportagens especiais que mostram o passado e o presente — e projetam o futuro — de uma dezena de temas centrais, que vão da alimentação à tecnologia, da saúde à mobilidade urbana. Em setembro, marcando o dia do aniversário, VEJA lançará uma edição especialíssima de cinquenta anos.

É com orgulho que VEJA chega ao seu cinquentenário como a maior e mais prestigiada revista semanal do país. Acreditamos ter conquistado esse privilégio porque o Brasil se vê em VEJA — e VEJA se vê no Brasil.

Publicado em VEJA de 2 de maio de 2018, edição nº 2580