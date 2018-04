Carta ao Leitor: Incerta e inédita

Será uma eleição como nunca se viu — a começar pelos contendores que deverão estar na reta final. Com a prisão do ex-presidente Lula e sua iminente saída da corrida eleitoral, ficam ainda mais reduzidas as chances de um segundo turno entre o PT e o PSDB — uma polarização que vinha se mostrando infalível desde 1994. A profusão de candidatos de peso anunciados até agora também só se compara com a que houve em 1989, quando 22 nomes se colocaram no páreo, incluindo notáveis como Leonel Brizola (PDT), Ulysses Guimarães (PMDB), Mario Covas (PSDB) e Paulo Maluf (PDS) — além de Lula (PT) e Fernando Collor (PRN), o outsider sagrado vencedor. Naquele ano, a nota de corte para chegar ao segundo turno foi de baixíssimos 16% (em 2014, foi de 33,5%).

A eleição presidencial que se aproxima terá ainda outro inédito e crucial diferencial. Em todos os pleitos realizados no Brasil na era democrática, os candidatos com maior viabilidade foram os que se posicionavam no centro — Lula, por exemplo, só conseguiu vencer em 2002 porque amaciou o discurso. Hoje, concordam especialistas, a indefinição do nome do candidato da esquerda e o perigo da canibalização de votos que ronda a centro-direita beneficiam sobretudo o ex-capitão da reserva Jair Bolsonaro (PSL). Isso significa que, pela primeira vez desde a redemocratização, um candidato da direita radical tem possibilidade real de ganhar o pleito. Em 1989, havia apenas um nome que, do ponto de vista ideológico, se aproximava das posições do militar. Era Enéas Carneiro, que vinha do nanico Prona e terminou a eleição com menos de 1% dos votos. O mercado eleitoral ainda não está fechado, mas permanecerá convulsionado por mais algum tempo, como mostra a reportagem nesta edição.

Publicado em VEJA de 18 de abril de 2018, edição nº 2578