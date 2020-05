Carta ao Leitor: Duas faces de um país

O Brasil entrou no mês de maio sem saber direito quem é — o país sobejamente preocupado com a pandemia de Covid-19, em necessário confinamento, ou o país que acelera o fim da quarentena, porque a cadeia econômica não pode parar, e a freada já provocou danos indeléveis. Há, portanto, dois brasis no mesmo mapa, inconciliáveis — e possivelmente em nenhum outro canto do planeta se viva um dilema tão agudo. É compreensível que, depois de quase dois meses de isolamento, a volta ao trabalho, sobretudo entre as camadas mais pobres da população, se imponha, porque é preciso levar comida à mesa. Inaceitável, porém, é que parte das auto­ridades incentive o fim do distanciamento social, como se a economia não andasse de mãos dadas com a saúde. Dito de outro modo: só haverá retomada com a população sã — e minuciosos estudos feitos em cidades americanas durante a gripe espanhola de 1918 demonstraram que aquelas que prolongaram o confinamento, barrando a disseminação do vírus, voltaram com mais força ao cotidiano produtivo.

Essa postura de negação da realidade, avessa ao que a estatística revela, é o pior dos mundos. Promove-se a abertura das portas no Brasil em um momento extremamente preocupante, de aceleração do número de mortos. Em 22 de março, 62% dos cidadãos de todo o país respeitavam a quarentena. Em 4 de maio, a taxa caiu para 43%. É pouco, segundo os mais conceituados estudos de epidemiologia. Esse embate — ficar ou não ficar em casa, e até quando — é combustível para a confusão alimentada pelo jogo político. Estados como São Paulo, para citar apenas um exemplo, cujo governador, João Doria, se opõe à postura leniente do presidente Jair Bolsonaro, ensaiam saídas vagarosas. No Maranhão, no Ceará e no Pará deu-se até o chamado lockdown — o isolamento mais radical, aos moldes do que foi implantado na Itália. Em contrapartida, em Santa Catarina, do governador Carlos Moisés, aliado de Bolsonaro, a vida segue como se não houvesse o novo coronavírus (lá, a adesão ao distanciamento social é de apenas 40%).

VEJA acompanha o cotidiano do Brasil com vigilância e atenção permanentes a esses dois blocos em absurda divisão. Uma reportagem desta edição flagrou templos religiosos lotados, festas de confraternização em residências de luxo — uma movimentação frenética que só poderia existir antes ou depois da pandemia, mas não já. Outra reportagem registrou o desafio de quem permanece entre quatro paredes, com consciência e solidariedade, e, no entanto, começa a ter sintomas de desequilíbrio mental — como tristeza profunda, depressão e outros males derivados do afastamento de pessoas próximas, problemas que são tratados com criatividade, organização e apoio de profissionais, em consultas on-line. Os dois brasis, o do relaxamento e o da quarentena, precisam se unir. E vale a regra de sempre: o bom senso. E o bom senso, hoje, sugere baixar primeiro a curva de mortes da Covid-19 — para só então caminhar rumo à normalidade. Mesmo que seja uma “nova normalidade”.

Publicado em VEJA de 13 de maio de 2020, edição nº 2686