Em uma campanha que já trouxe tantos fatos ex­traor­dinários, estamos prestes a cravar mais um: será a primeira vez, desde a volta das eleições diretas, que a disputa de segundo turno no pleito presidencial transcorrerá sem a realização de debate entre os dois finalistas. Até agora, faltando pouco mais de uma semana para o dia do voto, não há previsão de que Jair Bolsonaro e Fernando Haddad fiquem frente a frente para discutir suas ideias e propostas — o que é lamentável para o país e seus milhões de eleitores.

A estreia de um debate televisivo entre presidenciáveis se deu em outubro de 1960, quando a rede ABC convidou John Kennedy e Richard Nixon para uma discussão diante das câmeras. Kennedy deu um banho, e elegeu-se. O público aprovou a ideia e, desde o confronto entre Gerald Ford e Jimmy Carter, no já longínquo ano de 1976, toda disputa presidencial nos Estados Unidos inclui a realização de pelo menos um debate — o que é um grande benefício para os americanos e seu país.

Com a ascensão das redes sociais e a multiplicação dos canais de informação — e desinformação, infelizmente —, não se imagina que uma eleição possa ser definida em um debate presidencial, como chegou a acontecer no passado. Ainda assim, o confronto de ideias entre dois candidatos não é dispensável, nem irrelevante, sobretudo numa campanha em que a biografia de Bolsonaro e a de Haddad são, em boa medida, desconhecidas do grande público.

É possível que boa parte do eleitorado esteja, a esta altura, dispensando a realização de um debate. Afinal, 41% dos eleitores de Bolsonaro dizem não ter nenhuma dúvida do seu voto. No caso de Haddad, 28%. São porcentuais significativos, mas a verdade é que pelo menos 22% dos eleitores, segundo o Ibope, ainda não estão seguros do seu voto. Uma discussão aberta sobre as ideias de cada candidato poderia ajudá-los a se decidir com mais solidez.

A justificativa de Bolsonaro para recusar convites para debates está ancorada em atestados dos profissionais que cuidam de sua saúde desde que sofreu o abjeto atentado a faca, em setembro passado. Mas nem o próprio candidato faz muita questão de esconder que sua ausência é, digamos assim, um doce impedimento. Bolsonaro está à frente nas pesquisas, tem o privilégio de jogar parado e, des­locando-­se, arrisca-se a fazer um movimento errado.

É uma pena. O segundo turno, sobretudo o segundo turno, é o momento propício para o confronto democrático das ideias.

