Até pouco tempo atrás, mesmo durante os governos do PT, a vida política no país ainda girava em torno de alguns consensos. A corrupção brasileira era considerada um crime e seu autor, fosse quem fosse, tinha de ser punido nos termos da lei, ainda que as punições, nesses tempos pré-Lava-Jato, se mostrassem escassas e episódicas. A democracia era um regime de liberdades públicas e individuais, o único capaz de mediar pacificamente os conflitos de uma sociedade complexa e diversa como a brasileira. A ditadura militar era o contrário da democracia: um regime autoritário, instalado no poder através de um ato de força em 1964 que se caracterizou pela perseguição e prisão dos adversários, pela censura à imprensa, pela proibição de manifestações públicas — como as que derrubaram o governo do PT.

Nos últimos tempos, perdeu-se o consenso sobre ideias tão básicas. A corrupção continua sendo um crime devidamente tipificado no Código Penal, mas que só deve ser punido quando cometido pelo adversário. A democracia brasileira é um regime desejável, desde que os adversários não possam dar-se a liberdades intoleráveis e defender ideias inadmissíveis. E a ditadura, bem, talvez nem tenha havido uma ditadura na história recente do Brasil, nem mesmo o golpe militar que lhe teria dado origem, mas apenas uma saudável interrupção democrática destinada a pôr ordem onde antes havia somente desordem.

O autoritário - Bolsonaro: na periferia da política O autoritário - Bolsonaro: na periferia da política

O parágrafo acima, claro está, é uma descrição rudimentar do esgarçamento do consenso político no Brasil, mas, apresentado assim, em cores exaltadas, serve para explicar a ocorrência de dois fenômenos simultâneos: a notável resiliência do ex-presi­dente Luiz Inácio Lula da Silva, que, mesmo preso há quase cinco meses, aparece numa liderança folgada nas pesquisas eleitorais; e a solidez inabalável da candidatura do deputado Jair Bolsonaro, cuja popularidade atual lhe garante, com facilidade, um lugar no segundo turno da eleição presidencial, apesar do seu alarmante despreparo e suas posições autoritárias.

Se as ideias sobre corrupção e democracia estivessem nos lugares certos, nem Lula nem Bolsonaro estariam tão bem colocados nas pesquisas. Um estaria relegado à solidão silenciosa de sua cela, cumprindo de modo incontroverso a pena a que a Justiça o condenou, e o outro permaneceria sendo ignorado na periferia da política, onde esteve a maior parte de sua carreira política.

Se o quadro eleitoral não fosse evidência suficiente para demonstrar os males da perda do consenso político, caberia lembrar que, ainda por cima, ele leva ao desprezo pela cooperação e ao gosto pelo confronto. Os verbos “marginalizar” e “estigmatizar” entram na moda. Acordos e compromissos, que são a base de uma governança eficaz, tornam-se quimeras. O país só ganharia se voltasse a chamar corrupção de corrupção, democracia de democracia e ditadura de ditadura.

Publicado em VEJA de 29 de agosto de 2018, edição nº 2597