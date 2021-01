Augusto Nunes: a elegância do texto

Poucos jornalistas estiveram tão intimamente ligados à trajetória de mais de cinquenta anos de VEJA como o paulista de Taquaritinga Augusto Nunes, de 71 anos. Dono de uma respeitadíssima coluna no nosso site, espaço que ocupava desde 2009, Nunes foi também redator-chefe da edição impressa, antes da explosão da internet, de 1982 a 1986. Ele agora deixa VEJA para assumir o cargo de diretor de redação do portal R7, do Grupo Record — posição que dividirá com seus comentários nos programas da rádio Jovem Pan. Tido como um dos melhores textos da imprensa brasileira, infinitamente elegante, sempre seguiu à risca alguns dos conselhos oferecidos pelo escritor inglês George Orwell em um célebre artigo de 1946: “Nunca use uma metáfora, comparação ou frase feita que esteja acostumado a ver escrita”; “quando possível eliminar uma palavra, sempre elimine”; “descumpra qualquer uma dessas regras antes de escrever algo que pareça estúpido”.

Nunes editou — “fechou”, no jargão do jornalismo — 124 capas de VEJA. Uma delas até hoje o emociona. Foi “A história secreta da sucessão”, de janeiro de 1985, que chegou às bancas três dias antes da confirmação, pelo Colégio Eleitoral, do nome de Tancredo Neves como presidente. São 33 páginas transformadas em consulta obrigatória para conhecer uma passagem decisiva da política brasileira. “Leio VEJA desde o número 1, aprendi a fazer jornalismo com ela e continuarei torcendo por seu infindável sucesso”, diz Nunes, que ajudou a fazer de VEJA porta-voz inigualável da notícia como primeiro rascunho da história.

Publicado em VEJA de 27 de janeiro de 2021, edição nº 2722