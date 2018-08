Agora chega!

Mamma Mia!, o musical de 2008, era o equivalente de uma gaveta de meias desordenada: a roteirista Catherine Johnson e a diretora Phyllida Lloyd tateavam em meio à bagunça e pegavam o primeiro par que lhes viesse à mão — ou, no caso, a próxima canção do ABBA para contar a história de Sophie (Amanda Seyfried), que, prestes a se casar, quer ser levada ao altar mas não sabe se seu pai é Pierce Brosnan, Colin Firth ou Stellan Skarsgard (sua mãe, Donna, interpretada por Meryl Streep, teve um verão muito doido na juventude). Nenhum dos três sabe cantar, mas são todos excelentes candidatos a progenitor, e Sophie nunca se decidiu por um deles. Agora, em Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo (Mamma Mia! Here We Go Again, Inglaterra/Estados Unidos, 2018), já em cartaz no país, Sophie quer homenagear a memória da mãe reformando o hotel que ela mantinha em uma paradisíaca ilha grega. Tudo vai dar errado antes de dar certo — e a surpresa é que esta continuação, embora tão estapafúrdia quanto o filme original, é pelo menos mais bem-arrumada (e, por via das dúvidas, dá bis a todas as faixas mais grudentas do grupo escandinavo, como Dancing Queen).

O trunfo, aqui, é Lily James (a avoada Lady Rose de Downton Abbey), que faz a jovem Donna no verão em que ela conhece seus três romeus. Lily canta bem e tem uma personalidade exuberante, com a qual carrega o filme. Mas ninguém ganha por acaso o título de diva: quando Cher aparece, o coeficiente de carisma sobe. Com o rosto muito operado e mal se movendo, ela ainda assim magnetiza a tela em um número com Andy Garcia — cuja presença na história ia até ali inexplicada. Nessa nota alta, o diretor Ol Parker toca para um final que é uma delícia. Mas que, espera-se, seja mesmo um final! Assim mesmo, com exclamação: do ABBA, este segundo filme já aproveitou até as reticências.

