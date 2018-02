A mãe cruel

O casal demora dois dias até perceber que Alyosha (Matvey Novikov), de 12 anos, desapareceu, e só o faz porque a escola comunica a ausência. No meio de um divórcio hostil em que a maior contenda é a guarda do menino — nenhum dos dois a quer — e impacientes para irem morar com os novos e melhores parceiros, Boris e Zhenya (Aleksey Rozin e Maryana Spivak) efetivamente expelem Alyosha de sua vida: o garoto entreouve os pais tentando empurrá-lo um para o outro e, transido de dor, foge. Quando afinal dão pelo sumiço, os pais reagem com irritação e contrariedade. Não sabem nada do filho — se tem amigos, a que hora chega da aula. A polícia nem abre ocorrência. Mais um fujão, diz o enfadado detetive: logo ele volta. Mas não, Alyosha não volta. Pela segunda vez em três anos, o russo Andrey Zvyagintsev concorre ao Oscar de filme estrangeiro com uma vivissecção implacável do seu país. Se Leviatã tratava de como o Estado russo, em todas as suas encarnações, vive de devorar seus cidadãos, Sem Amor (Nelyubov, Rússia/França/Alemanha/Bélgica, 2017), que estreia nesta quinta-feira, fala de como cada indivíduo absorveu e ampliou o hábito dessa indiferença.

Zvyagintsev faz um cinema magistral que se desenvolve plenamente em duas esferas, a realista e a alegórica. A Rússia de Sem Amor é fraca e dependente como Boris, com empregos modernos nos quais viceja seu vício arcaico da vassalagem. É egoísta como Zhenya, incapaz de doar e proteger. Como ambos, é sequiosa por adquirir e decepcionada com os objetos dessa aquisição; produz tragédias, e então não as reconhece como suas (uma cena terrível, numa morgue, exemplifica essa negação). Na visão de Zvyagintsev, nem mais mãe a Rússia é: tornou-­se uma órfã de si mesma. Publicado em VEJA de 7 de fevereiro de 2018, edição nº 2568