A literatura e o Mal

O Mal enquanto tema literário é um cidadão acima de qualquer suspeita. Poderíamos até chamá-lo de benfeitor da humanidade: sem ele, não haveria Mac­beth, O Processo e outras obras que, perscrutando as sombras humanas, tornam a vida paradoxalmente menos sombria. O que dizer, contudo, daqueles ­autores nos quais o Mal não foi uma representação ou um símbolo, mas uma prática e uma filosofia? O que fazer com as obras de homens que foram, de maneira intermitente ou integral, monstruosos?

No panteão dos gênios maculados, o caso que mais me perturba é o do ame­ricano Ezra Pound (1885-1972). Seus poemas curtos estão entre as maiores joias do modernismo — A Tumba de Akr Çaar e Portrait d’une Femme são meus favoritos; e T.S. Eliot (1888-1965) apelidou-o, famosamente, de il miglior fabbro (“o melhor artífice”). Pound, além disso, foi uma espécie de padroeiro dos tradutores modernos: suas personalíssimas recriações da poesia chinesa, latina e anglo-saxônica evidenciam, ainda hoje, o poder da grande literatura de transcender séculos e atravessar culturas.

Mas, ai de nós, il miglior fabbro era fascista. E não uso o termo da forma flácida e imprecisa que tanto se popularizou em tempos recentes. Ao fim dos anos 1920, Pound aderiu, de fato, ao fascismo doutrinário: fez loas a Hitler, perpetrou vociferações antissemitas e presenteou Mussolini com um esboço de seu longo poema, The Cantos (“que divertido”, teria exclamado o ditador após ler algumas linhas do correligionário). Preso pelo Exército americano ao fim da II Guerra, foi trancafiado em um hospício nos Estados Unidos; uma campanha de literatos levou à sua libertação, em 1958. De volta à Itália, onde passaria o resto da vida, não deixou de fazer, perante a imprensa, a famigerada saudação com o braço em riste. Ao que consta, jamais mudou de ideia nem pediu perdão.

De acordo com o Velho Testamento, o rei Salomão, famoso pela prudência, tornou-se ao fim da vida um tirano apóstata. Por muito tempo, tentei me convencer de que Pound era um Salomão literário: um homem inicialmente bom, que acabou tombando em inexplicável revertério espiritual. A maturidade, contudo, me obrigou a admitir que o autor de Canzoni & Ripostes foi o mesmo que apertou a mão de Mussolini — e a única redenção possível é acreditar que fosse, de fato, louco. De toda forma, eis aí um capricho cruel com que as Musas insistem em nos atormentar ao longo dos tempos: o talento, força criadora do Bem estético, pode vir entremeado à monstruosidade moral; e é impossível cortar esse nó górdio de forma indolor. Descartar a obra pelos pecados do autor é deixar que o Mal vença a batalha: se permitirmos que ele condene, por contaminação, tudo em que encosta, então nada se salvará no universo humano. Somente a paciente astúcia humanista pode colher as flores do Mal sem absolver o solo em que brotaram: selecionar, no meio do inferno, aquilo que ao inferno não pertence.

Eu deixaria Ezra Pound no hospício — mas salvaria seus livros do naufrágio.

Publicado em VEJA de 28 de fevereiro de 2018, edição nº 2571