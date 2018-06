A fila se mexeu

O deputado Nelson Meurer pertence ao chamado baixo clero do Congresso — parlamentares sem expressão política que não participam da tomada de decisões e orbitam os subterrâneos do poder. Durante anos, seu partido, o PP, permutou o apoio aos governos Lula e Dilma por um naco de uma das diretorias da Petrobras. Na terça-feira 29, o Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Meurer a treze anos e nove meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele recebeu 29 milhões de reais em propina. Quatro anos depois do início da Operação Lava-Jato, o deputado é o primeiro político detentor de foro privilegiado a ser julgado pela Corte. A fila parece que finalmente vai começar a andar. Em junho, será a vez da senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT.

Revisor do processo no STF, o ministro Celso de Mello disse que pretende liberar o processo para julgamento nas próximas semanas. A investigação contra a petista chegou à Corte em 2015. Ela é acusada de ter recebido 1 milhão de reais de propina oriunda da mesma fonte ilegal que abasteceu as contas de Nelson Meurer. No processo há testemunhos que detalham como e onde o dinheiro foi entregue. Em um vídeo divulgado por VEJA em outubro, o advogado Antônio Carlos Pieruccini, intermediário do doleiro Alberto Youssef, reconstituiu todo o roteiro que ele percorreu para entregar pacotes de dinheiro a assessores políticos da senadora em 2010. Os principais líderes do PT — Lula, José Dirceu, Antonio Palocci e Delúbio Soares — já foram condenados e estão presos. A depender do que decidir o STF, Gleisi poderá se juntar a eles em breve. A senadora, que já é investigada em outros três casos — todos por corrupção — e é candidata a deputada em outubro, enfatiza que as acusações contra ela e seu partido são fruto de perseguição política. Diz o ministro Celso de Mello: “Todo o espectro partidário que existe no sistema político brasileiro está sendo visado e processado. Portanto, é irrelevante a coloração ideológica dos réus. Nós não estamos incriminando a atividade política, o que estamos fazendo é punir atores políticos que se converteram em criminosos contumazes”. Publicado em VEJA de 6 de junho de 2018, edição nº 2585