4 casos de plágio que envolvem estrelas da música internacional

Katy Perry (foto)

Em julho, a cantora foi condenada por plagiar uma música gospel em Dark Horse. Ela e sua gravadora devem pagar uma indenização de 2,78 milhões de dólares ao rapper cristão Flame. No último dia 18, surgiu outro problema: a imprensa neozelandesa começou a acusar a artista de copiar em seu novo clipe o conceito utilizado na arte da capa de um álbum do duo Broods.

Led Zeppelin

A banda inglesa é conhecida por afanar composições de antigos bluesmen americanos sem lhes dar o devido crédito. Enfrenta ainda uma acusação de plágio relacionada a seu maior sucesso, Stairway to Heaven. Segundo a denúncia, a canção foi “chupada” de uma música do grupo Spirit. No último dia 16, um juiz deu parecer favorável ao Led Zeppelin. A discussão nos tribunais ainda não acabou.

Lady Gaga

A cantora foi acusada de plagiar a música Almost, de Steve Ronsen, para criar o sucesso Shallow, que lhe rendeu o prêmio de melhor canção original no Oscar. O advogado de Gaga negou a história. Antes disso, a cantora já havia sido acusada de roubar a melodia de Express Yourself, de Madonna, no hit Born This Way. Mas a diva oitentista nunca quis levar o caso adiante.

Coldplay

Na época de seu lançamento, em 2011, a música Every Teardrop Is a Waterfall foi apontada como um plágio de Ritmo de la Noche, do grupo Mystic. Líder do Coldplay, o cantor e pianista Chris Martin defendeu-se dizendo que já havia atribuído crédito ao músico Peter Allen, cuja música I Go to Rio foi sampleada pelo Mystic. Assim, livrou a banda de maiores encrencas na Justiça.

Publicado em VEJA de 28 de agosto de 2019, edição nº 2649