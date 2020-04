Santo Sudário é exposto ao vivo na TV e redes sociais do Vaticano

Objeto de veneração e alvo de polêmicas desde que sua existência veio à tona, ainda na Idade Média, o Santo Sudário – o tecido que teria envolvido o corpo de Cristo depois da crucificação – está em exibição ao vivo nas redes sociais e no portal de notícias do Vaticano a partir desde as 12 horas deste sábado (11), em que os cristãos comemoram o Sábado de Aleluia.

Guardada na cidade de Turim, na Itália, a peça é aberta à visitação gratuita mediante agendamento, mas raramente é exposta ao público. Por conta da pandemia de coronavírus, esta é a primeira vez que a relíquia pode ser vista em tempo real. Durante a tarde, o Papa Francisco participará, à distância, de uma oração conduzida pelo arcebispo de Turim, dom Cesare Nosiglia, pelo fim da crise.